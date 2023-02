De quoi parle Farzi, la nouvelle série indienne de Prime Video

in

Farzi est la prochaine série indienne à venir sur Prime Video et ici nous vous dirons tout pour que vous soyez au courant de sa première.

© Prime VidéoDe quoi parle Farzi, la nouvelle série indienne de Prime Video.

Le service de streaming Amazon Prime Vidéo entré dans le deuxième mois de l’année, où nous savons déjà quelles sont les nouvelles séries qui arriveront et les films qui seront également ajoutés à son catalogue. L’un des titres les plus frappants est Farziune production indienne qui sortira cette semaine. De quoi s’agit-il? Quand est-ce que ça sort ? Qui agit ? Tout ci-dessous.

Cette histoire a été initialement conçue comme un film conçu pour 2014, mais pour différentes raisons elle a été étendue à un programme télévisé qui est finalement devenu officiel en 2019. Début 2021, une partie des protagonistes et des membres de l’équipe technique se sont rencontrés, pour commencer tournage en septembre de la même année, toute la production étant prête à être annoncée en avril 2022.

+De quoi parle la série Farzi

Synopsis officiel de la série Farzi: « Sunny, un brillant artiste peu connu, se retrouve entraîné dans le monde risqué de la contrefaçon lorsqu’il crée le faux billet parfait. Michael, un fonctionnaire féroce et peu orthodoxe, veut débarrasser le pays de la menace de la contrefaçon. Tous les deux réunissez-vous dans cette passionnante course du chat et de la souris où perdre n’est pas une option. »

+ Quand est-ce que Farzi est diffusé sur Prime Video

D’après ce qui avait été précédemment communiqué par la plateforme, la série Farzi sera présenté en première sur Amazon Prime Video le vendredi 10 février prochain. Cependant, le public d’Amérique latine pourra en profiter la veille, le 9 février. Pour le moment, une saison a été confirmée qui se composera de 8 épisodes et il n’y a aucune nouvelle concernant un renouvellement.

Le duo Raj Nidimoru et Krishna DK, présentés comme « Raj & DK », sont les showrunners de cette version. Le casting de Farzi Il est composé d’Anna Ador, Prammod Sanghi, Vijay Sethupathi, Kubbra Sait, Shahid Kapoor, Regina Cassandra, Raashi Khanna, Kay Kay Menon, Amol Palekar, Zakir Hussain, Bhuvan Arora, Amabadapudi Viswanath et Divyam Shukla, entre autres.

