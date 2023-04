De quoi parle Dream, le film que Jungkook et Taehyung de BTS ont vu lors de leur première VIP

Cinéma

Jungkook de BTS a été aperçu à la première de Dream, un film qui sort en Corée du Sud cette semaine. De quoi parle cette bande ?

© Reportage TV/IMDbDe quoi parle Dream, le film que Jungkook et Taehyung de BTS ont vu lors de leur première VIP.

La Corée du Sud est l’un des pays qui a exporté le plus d’art ces derniers temps et deux de ses mondes les plus populaires ont récemment rejoint le monde : les contenus audiovisuels et musicaux. jungkook et tae hyung du groupe K-Pop bts Ils étaient une tendance dans les dernières heures après avoir assisté à la première VIP du film rêves, qui sortira bientôt. Comment est cette histoire ?

Cette production a été annoncée au début de 2020 et devait être tournée dans des endroits comme la Hongrie et la Colombie, mais cela a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19 et ils ont dû remplacer les lieux par certaines villes d’Europe. Son tournage s’est terminé en avril 2022 et les travaux de post-production ont commencé. Ce lundi a eu lieu sa première VIP et les membres de bts tous les yeux ont été volés.

+De quoi parle le film coréen Dream ?

Sa prémisse suit le joueur de football Yoon Hong-dae, qui est impliqué dans un incident inattendu et reçoit une probation disciplinaire. En sortant, il se voit confier la tâche difficile d’être le prochain manager d’une équipe nationale spéciale de football, car elle est composée de sans-abri qui n’ont jamais tenu de ballon auparavant. Maintenant, ils se préparent à participer à la Coupe du monde des sans-abri.

Au moment de l’annonce du film, ils ont également annoncé que Parc Seo Joun il avait été choisi pour le rôle de Yoon Hong-dae, le joueur devenu manager. Là, il a également été confirmé Lee Ji-eunplus connue comme interface utilisateur, dans le rôle de Lee So-min, un réalisateur en herbe qui réalise un documentaire sur l’équipe. Le reste du casting est complété par Kim Jong-soo, Ko Chang-seok, Jung Seung-gil, Lee Hyun-woo, Yang Hyun-min, Hong Ahn-pyo, Heo Joon-seok et Lee Haneeentre autres.

+Quand est sorti le film Dream ?

La date de sortie du film rêves est prévu ce mercredi 26 avril dans les salles en Corée du Sud. Pour le moment, aucune information ne permet de savoir s’il sera distribué dans d’autres pays du monde, ni s’il fera partie du catalogue d’un service de streaming tel que Netflix ou HBO Max. En attendant, il fait déjà des vagues avant sa sortie grâce à l’attention suscitée par Jungkook et Taehyung.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?