De quoi parle « Copenhagen Cowboy », comment regarder et combien de chapitres la série Netflix compte-t-elle ?

« Copenhagen Cowboy » (« Copenhagen Cowboy » en anglais) est une nouvelle série de Netflix. Cette Fabrication danoise est réalisé par Nicolas Winding Refn, l’auteur d’œuvres comme « Lecteur » et « The Neon Demon », et sera bientôt ajouté au catalogue de la populaire plateforme de streaming.

Le drame à suspense a déjà été publié sur le Festival du film de Venise 2022 et maintenant il espère surprendre les abonnés de la célèbre plateforme avec son histoire et le travail de Angela Bundalovic, Zlatko Buric, Fleur Frilund et le reste de son casting.

Vous voulez en savoir plus sur cette fiction ? Dans les lignes qui suivent, découvrez de quoi il s’agit, comment regarder et de combien d’épisodes dispose la série danoise produite par NWR Film Productions et Space Rocket Nation.

QU’EST-CE QUE « COPENHAGEN COWBOY » ?

« Copenhague Cowboy » raconte l’histoire de miu, une jeune et énigmatique héroïne. C’est une femme avec d’étranges pouvoirs surnaturels qui a été vendue comme amulette humaine toute sa vie, alors maintenant elle veut se venger de ceux qui l’ont blessée.

Pour ce faire, il s’infiltre dans le monde criminel souterrain de Copenhague, à la recherche de son ennemi juré rakel. Ceci, tout en naviguant un voyage « à travers une odyssée naturelle et surnaturelle »comme le révèle le synopsis officiel.

Au cours de ce voyage, notre protagoniste redéfinira son avenir, évaluant les relations entre elle-même, la femme qui l’a autrefois trahie et les obstacles qui se dressent sur son chemin.

Le cinéaste hors pair Nicolas Winding Refn Il a décrit le projet comme suit : « Avec ‘Copenhagen Cowboy’, je retourne dans mon passé pour façonner mon avenir en créant une série, une extension de mes alter-ego en constante évolution, maintenant sous la forme de ma jeune héroïne, Miu ».

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SÉRIE « COPENHAGEN COWBOY »

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE-T-IL « COPENHAGEN COWBOY » ?

La série Cowboy de Copenhague de Netflix a 6 chapitres au total. Ils sont tous dirigés par Nicolas Winding Refnqui présente à nouveau une production après « Pousseur 3 » (2005).

QUAND ET À QUELLE HEURE FAIT LA PREMIÈRE DE « COPENHAGEN COWBOY » ?

« Copenhague Cowboy » Il sera lancé le jeudi 5 janvier 2023 dans Netflix une 3 h (ET), 12 h (PT) et 8 h (BST).

Selon ces créneaux horaires, ce sont les heures spécifiques pendant lesquelles vous pouvez voir la production depuis le territoire où vous vous trouvez :

Heures par pays

Mexique: 01h00.

01h00. Pérou: 02h00.

02h00. La Colombie: 02h00.

02h00. Équateur : 02h00.

02h00. Bolivie: 03h00.

03h00. Paraguay : 03h00.

03h00. Venezuela: 03h00.

03h00. Le Chili: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Argentine: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Uruguay: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Espagne: 09h00.

Scène de la série « Copenhagen Cowboy » (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER LA SÉRIE « COPENHAGEN COWBOY » ?

Cowboy de Copenhague sera disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Netflix depuis sa date de création. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « COPENHAGEN COWBOY »

Angela Bundalovic comme Miu

Fleur Frilund comme Jessica

Lola Corfixen comme Rakel

Zlatko Buric comme Miroslav

Andreas Lykke Jørgensen comme Nicklas

Jason Hendil-Forssell comme Chiang

Li Ii Zhang comme Mère Hulda

Dragana Milutinovic comme Rosella

Michel Bertelsen

fou brugger

Ramadhan Husseini

Par Thiim Thim