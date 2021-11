De quoi parle « Conseil des voisins », le remplacement de « Retour au quartier » et « Luz de luna »

« Conseil de quartier”, La nouvelle série ProTV, débarquera bientôt sur les écrans de Télévision américaine. Sous la production générale de Miguel Zuloaga, cette fiction promet de s’emparer de la préférence du public. Ensuite, nous vous dirons de quoi il s’agit, qui sont les acteurs, les personnages et tout ce que vous devez savoir sur cette comédie amusante.

La nouvelle série péruvienne aura la participation spéciale de l’actrice mexicaine Cynthia klitbo, dont on se souvient pour ses rôles de méchante dans des productions internationales à succès, et d’Argentine Barbara Torres, qui a joué ‘Excelsa’ dans « La Familia P. Luche »

Aussi, d’autres chiffres apparaîtront tels que Andres Wiese, Priscilla Espinoza, Sergio Galliani, Miguel Iza, Karina Jordanie, Ignace de Marco, parmi d’autres artistes qui promettent de captiver le public avec leurs personnages amusants.

