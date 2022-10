De quoi parle « Belascoarán », la nouvelle série de Luis Gerardo Méndez sur Netflix

Créé par Ernesto Contreras, Hiromi Kamata et Gonzalo Amat, «Belascoaran » est une série mexicaine Netflix qui suit Héctor Belascoarán, un homme qui abandonne son travail et son mariage pour devenir détective indépendant et s’attaquer à des affaires criminelles choquantes dans les années 1970 à Mexico.

Héctor Belascoarán Shayne est un personnage fictif créé par l’écrivain hispano-mexicain Paco Ignacio Taibo II et apparu pour la première fois dans le roman de 1976, « Días de Combate ».

« Belascoaran« , Protagonisée par Luis Gerardo Méndezest composé de trois chapitres qui, contrairement aux productions conventionnelles, dureront environ une heure et demie chacun.

QU’EST-CE QUE « BELASCOARAN » ?

D’après le descriptif de Netflix« Belascoaran» se déroule en 1970 au Mexique et raconte l’histoire du détective privé Héctor Belascoarán Shayne, un détective énigmatique qui quitte la police pour devenir détective privé et lutter contre la corruption dans tout le système policier de la capitale.

Apparemment, dans la bande-annonce de la série basée sur des personnages et des romans de Paco Ignacio Taibo II, Belascoarán raconte à la première personne les événements qui l’ont conduit à devenir détective privé et tout ce qu’il est capable de faire pour résoudre les crimes et les mystères qui guettent le capitale mexicaine.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « BELASCOARAN »

Luis Gerardo Mendez comme Hector Belascoaran Shayne

Paulina Gaitan comme Irène

Irene Azuela comme Elisa

André Parra

Paulina Davila comme Kassandra

Enrique Arreola comme Paniagua

Silverio Palacios Montes comme Gómez Paroles

Macarena Garcia comme Virginie

QUAND « BELASCOARAN » SERA-T-IL PREMIÈRE ?

« Belascoarán » sera diffusé sur Netflix le mercredi 12 octobre 2022.