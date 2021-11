De quoi parle « Amor con bail » et qui sont les concurrents de l’émission de téléréalité Netflix

Après le succès de «Initiés», Animé par Najwa Nimri, Netflix parie sur une nouvelle émission de télé-réalité, cette fois présentée par Mónica Naranjo, qui était auparavant en charge de« L’île des tentations ». Il s’agit de « L’amour avec caution », où six couples vivront trois semaines de folie dans une villa spectaculaire dans un cadre idyllique.

Ce nouveau programme du géant du streaming sera diffusé le 11 novembre 2021 et mettra en vedette six couples qui mettront leur relation à l’épreuve pour obtenir un prix pouvant aller jusqu’à 100 000 euros.

QU’EST-CE QUE « L’AMOUR AVEC BOND »?

Au « Aimer avec certitude”, Six couples vivront ensemble dans une villa spectaculaire et bien qu’ils prétendent tous avoir une relation sincère ils doivent le prouver. Petit à petit et grâce à la détection oculaire, les mensonges et les vérités des concurrents seront révélés. Les règles sont simples : dire la vérité vous rapporte de l’argent et mentir fait baisser le prix.

« Il y a six couples qui n’ont aucun type de lien, aucun type d’expérience avec la télévision, donc ce sont douze personnes très innocentes qui ne savent jamais ce qui va leur arriver.», avance Mónica Naranjo au sujet des participants. « Ce sont des gens qui sont entrés dans le programme avec une sorte de méfiance envers le passé et ce qui se passe fait ressortir certaines choses qui ont été oubliées”.

De même, il fit remarquer à Marca : «Ce que nous vous proposons, c’est de clarifier la vérité et de résoudre tous les doutes que vous pourriez avoir grâce au « détecteur oculaire », qui est un détecteur de mensonge infaillible. Si j’étais dans une situation dans laquelle j’étais sur le point de faire un pas en avant avec mon partenaire et qu’ils m’offraient la possibilité de pouvoir participer à une émission de téléréalité comme ‘Amor con bail’ sachant qu’il y a un ‘eye detect’, je le ferais”.

Alors qui sont les six paires de « Aimer avec certitudeQui sont soumis à un nouveau détecteur de mensonges dans cette émission de télé-réalité dans laquelle la tromperie coûte de l’argent, et la vérité et la confiance reçoivent une récompense juteuse ?

CONCURRENTES DE « L’AMOUR AVEC DÉPT »

1. FRAN ET JOSÉ

Fran, 27 ans, travaille dans un magasin de vêtements, tandis que José, 38 ans, dirige un supermarché. Les deux se sont rencontrés via une application de rencontres et sont ensemble depuis sept ans. L’apparition d’un tiers met presque fin à leur amour.

Fran et José forment l’un des couples de « Amor con bail » (Photo: Netflix)

2. PAULA ET DANIEL

Paula, 23 ans, est étudiante en relations de travail et ressources humaines. Daniel, 26 ans, est propriétaire de différents restaurants. Ce couple a accordé trop d’importance à la jalousie et à la méfiance.

L’objectif de Paula est de dissiper ses doutes sur la possible infidélité de Daniel (Photo : Amor con baianza / Netflix)

3. ALEIX ET MAR

Aleix, 21 ans, est pilote de motocross. Mar, 21 ans, est administratrice dans un hôpital. Ils viennent de Barcelone et sont ensemble depuis trois ans. Elle l’a trompé avec l’un de ses meilleurs amis.

Mar a été infidèle à Aleix avec son meilleur ami (Photo : Amor con bail / Netflix)

4. CARLES ET CRISTINA

Carles, 32 ans, est maçon dans une entreprise de piscines, tandis que Cristina, 29 ans, est vendeuse. Ils ont fait équipe avec « Bail Love » pour prouver qu’ils étaient faits l’un pour l’autre.

Cristina est très jalouse et les amis de Carles pensent qu’il n’est pas son partenaire idéal (Photo : Amor con bail / Netflix)

5. KATHERINE ET KEVIN

Katherine, 23 ans, est enseignante au primaire, Kevin, 26 ans, est une personne à charge et ils sont ensemble depuis sept mois. Leur relation est très compliquée, en effet, elle a installé une application sur le téléphone de son petit ami pour le contrôler.

Kevin et Katherine ont une relation de 7 mois avec de nombreux va-et-vient (Photo : Amor con baianza / Netflix)

6. ADRÍAN ET LAURA

Adrián, 23 ans, est footballeur et YouTuber, tandis que Laura, 25 ans, est journaliste. Le couple qui a deux ans de relation fait face à l’ombre d’un ex, donc à la réalité de Netflix cela les aidera à prendre une décision finale.