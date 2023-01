De quoi parle « Alchemy of Souls », comment regarder la saison 2 et combien de chapitres a-t-elle sur Netflix ?

« Alchemy of souls » reviendra avec une saison 2 après la fin choquante et tragique du premier opus. La série coréenne captivé le public Netflixqui attendent la suite de l’histoire de Jang-Uk et Nak-su.

Le titre de cette deuxième partie est connu sous le nom de « Alchimie des âmes : ombre et lumière » (« Alchemy of Souls: Light And Shadow ») et aura à nouveau comme protagoniste de Lee Jae Wookqui jouait le fils supposé du Jang Kang.

En outre, Allez Yoon-jungqui jouait Nak-Su avant qu’il ne change de corps, il reviendra, ce qui implique que cet amour interdit a encore plus à donner.

DE QUOI PARLE LA SAISON 2 DE « ALCHEMY OF SOULS » ?

« Alchemy of souls » se poursuivra avec les derniers événements du premier voletoù Mu-deok a commencé à être contrôlé par le malveillant Jin Mu, qui a découvert qu’il s’agissait en fait de Nak-su.

Dans le contrôle mental créé par les cloches du chaman Choi, Mu-deok a tué son futur mari, Jang Uk. Cependant, dans les dernières minutes, le jeune homme ressuscite lors de ses funérailles, puisque Il y avait la pierre de glace à l’intérieur.

La La saison 2 de « Alchemy of Souls » commencera dans trois ans après ces événements tragiques et Jang Uk va maintenant se charger de traquer tous les changeurs d’âme. seul en utilisant rien de plus et rien de moins que l’épée de Nak-su.

« Jan-Uk, maintenant un chasseur d’âmes aguerri mais tourmenté, rencontre une jeune prisonnière qui demande son aide pour retrouver sa liberté.”, dit la description de Netflix.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « ALCHEMY OF SOULS »

COMMENT VOIR LA SAISON 2 DE « ALCHEMY OF SOULS » ?

En Corée du Sud, tous les épisodes de la deuxième partie sont déjà sortis via tVN. Cependant, dans le cas des États-Unis et de l’Amérique latine, il sera disponible sous peu.

La La saison 2 de « Alchemy of Souls » arrivera sur Netflix le samedi 21 janvier 2023. A partir de ce moment, les épisodes seront publiés au fur et à mesure. Puisque dans le premier épisode, ils lançaient deux chapitres par semainenous nous attendons à ce que le même format soit répété.

Le corps de Nak-su reviendra pour la saison 2 de « Alchemy of Souls » (Photo : tvN et Netflix)

COMBIEN DE CHAPITRES COMPREND LA SAISON 2 DE « ALCHEMY OF SOULS » ​​?

Le premier opus avait un total de 20 épisodes, un format relativement long pour les séries coréennes qui comptent généralement 16 épisodes.

À cette occasion, La saison 2 de « Alchemy of Souls » aura la moitié, soit 10 épisodes.