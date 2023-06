De quoi parle Agent Stone, le nouveau film de Gal Gadot sur Netflix

Netflix

La première avant-première d’Agent Stone, le prochain film mettant en vedette Gal Gadot, a été présentée. Ici, on va tout vous dire sur ce titre qui promet de faire fureur sur Netflix.



© Avec l’aimable autorisation de NetflixGal Gadot revient sur Netflix avec l’agent Stone.

service de diffusion en continu Netflix est sur le point de fermer au milieu de 2023, où ils ont ajouté de multiples succès au niveau international. Cependant, il reste encore beaucoup à faire et l’un des prochains paris sera Agent Pierreun film réalisé par Tom Harper et mettant en vedette gal gadot. Récemment, ils ont sorti le premier trailer et on vous en dit plus sur le projet.

La production a été annoncée fin 2020, où ils ont confirmé l’actrice avec le rôle central de l’histoire et un plan pour que ce soit le début d’une nouvelle saga d’action dans le style Mission impossible. Son tournage a eu lieu entre janvier et juillet 2022 dans des endroits comme l’Italie, l’Angleterre, l’Islande et le Portugal.

+ De quoi parle le film Agent Stone

Le film tourne autour de Rachel Stone, un agent de renseignement international qui doit se lancer dans une mission dangereuse pour protéger le mystérieux McGuffin connu sous le nom de « The Heart ». Elle est chargée par l’opération de maintien de la paix connue sous le nom de « Charte » d’empêcher l’objet de tomber entre les mains de l’ennemi.

+Quand Agent Stone sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Le film Agent Pierre Il sera présenté en première sur la plateforme Netflix le 11 août.. En avant-première, avec la révélation de la bande-annonce, gal gadot déclaré avec Divertissement hebdomadaire qu’il était à l’aise avec ce projet, mais a souligné : « J’ai adoré le fait qu’il y ait une femme au centre ».

Le casting principal sera dirigé par gal gadot dans le rôle de Rachel Stone, mais elle ne sera pas seule. Le reste du casting est complété par : Jamie Dornan (Parker), Alia Bhat (Keya Dhawan), Sofia Okonedo, Matthias, Schweighofer, Jing Lusi, Pablo Listo, Jon Kortajena et Archie Madekweentre autres.

