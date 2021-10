De quoi parle « ACI : Haute Capacité Intellectuelle », la nouvelle série française d’Antena 3

Après le succès de « ACI : High Intellectual Capacity » (« HPI : Haut Potentiel Intellectuel » dans sa langue d’origine) en France et dans d’autres pays européens, il débarque en Espagne via Antena 3. La série franco-belge créée par Stéphane Carrié, Alice Chegaray-Breugnot et Nicolas Jean est devenue la troisième série française la plus regardée depuis 30 ans.

Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou ils sont les protagonistes de la fiction à succès qui mélange le genre policier avec le drame et la comédie. Fleurot se met dans la peau de Morgane, une femme de ménage qui, grâce à son QI élevé, devient conseillère de police.

« ACI : Haute Capacité Intellectuelle» A la direction de Vincent Jamain et Laurent Tuel, et a été diffusé en Belgique par La Une, à partir du 20 avril 2021, en Suisse sur RTS Un, à partir du 27 avril 2021, et en France sur TF1, à partir du 29 avril 2021 .

Morgane Alvaro collaborant avec la police dans une affaire d’enquête (Photo : ACI : Haute Capacité Intellectuelle / TF1)

QU’EST-CE QUE « ACI : HAUTE CAPACITÉ INTELLECTUELLE » ?

D’accord avec Antenne 3, Morgane Alvaro est née avec un fort potentiel intellectuel. C’est une mère célibataire avec trois enfants de deux parents différents. Elle est douée mentalement mais socialement maladroite. La seule personne avec qui Morgane s’entend bien est son voisin de 75 ans, Henri, avec qui elle a tissé des liens étroits. Incapable de conserver son emploi plus de quelques mois, il se débrouille avec des petits boulots et des intérimaires.

Une nuit, alors qu’elle travaillait comme concierge dans un commissariat de Lille, Morgane ne put s’empêcher de « trier » les éléments sur une commission d’enquête. Lorsque les agents reviendront le lendemain, ils se rendront compte qu’elle a fait un pas de géant pour retrouver le suspect. Il s’avère que Morgane a un fort potentiel intellectuel.

Après l’avoir interrogée et testé sa méthode, la police décide de l’embarquer pour les aider à traquer et résoudre les cas les plus difficiles. Malgré le duo inégal qu’il forme avec le chef de brigade, Adam Karadec, leur premier travail commun sera un succès.

Morgane passera un marché avec la police. Elle acceptera de travailler pour eux, mais en retour ils doivent travailler pour elle : rouvrir une enquête sur les personnes disparues pour son premier amour, disparu il y a quinze ans alors qu’elle était enceinte.

BANDE-ANNONCE DE « ACI : HAUTE CAPACITÉ INTELLECTUELLE »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « ACI : HAUTE CAPACITÉ INTELLECTUELLE »

Audrey Fleurot dans le rôle de Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou dans le rôle d’Adam Karadec

Rufus dans le rôle d’Henri

Marie Denarnaud dans le rôle de Céline Hazan

Bruno Sanches dans le rôle de Gilles Vandraud

Bérangère McNeese dans le rôle de Daphné Forestier

Cédric Chevalme dans le rôle de Ludovic Mulier

Cypriane Gardin dans le rôle de Théa Alvaro

Noé Vandevoorde dans le rôle de Jules ‘Eliott’ Alvaro

Michèle Moretti dans le rôle d’Agnès Alvaro

Nicolas Bainin dans le rôle de Romain

Audrey Fleurot (Morgane Alvaro) et Mehdi Nebbou (Adam Karadec) dans une scène de « ACI : Haute Capacité Intellectuelle » (Photo : TF1)

QUAND « ACI : HAUTE CAPACITÉ INTELLECTUELLE » EST-IL LIBÉRÉ EN ESPAGNE ?

« ACI : Haute Capacité Intellectuelle« Sera présenté en Antenne 3 cette Mercredi 20 octobre à 22h45.

La fiction à succès, qui mélange le genre policier avec le drame et la comédie, est également disponible sur ATRESplayer PREMIUM.