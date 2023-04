De quoi parle « A Sailor at War » et comment regarder la série Netflix

« Un marin en guerre » (« Krigsseileren » dans sa langue d’origine) est un film norvégien Qui se situe en temps de Seconde Guerre mondiale. Cependant, son arrivée à catalogue netflix il a été présenté comme une mini-série, nous pouvons donc supposer qu’il a été divisé. Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Le programme désormais télévisé consistera en trois épisodes totalisant 150 minutes. Il met en vedette des personnalités locales importantes telles que Kristoffer Joner, Ine Marie Wilmann et Pål Sverre Hagen.

« Un marin en guerre » était la bande officiellement présentée par le gouvernement norvégien pour concourir dans le Catégorie « Meilleur film international » aux Oscars 2023mais n’a pas été parmi les nominés.

Initialement, Il est sorti dans votre pays en septembre 2022mais il sera désormais accessible au public dans le monde entier.

Dans « A Sailor at War », le navire de Kristoffer Joner avait un équipage de civils (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE « UN MARIN EN GUERRE » ?

« A Sailor at War » tourne autour d’Alfred Garnes, un homme qui vient de devenir père pour la troisième fois, alors l’argent se fait plus rare. Par conséquent, décidez embarquer sur un navire marchand, espérant revenir 18 mois plus tard avec un bon gagne-pain pour sa famille.

Il est avec son ami d’enfance, Sigbjørn Kvalen, quand La Seconde Guerre mondiale éclate et votre navire est sur le front de mer. Désormais, plus aucune certitude de revenir vivants et ils devront se battre pour survivre, notamment face à la menace imminente d’une attaque allemande.

COMMENT VOIR « UN MARIN EN GUERRE » ?

« Un marin en guerre » est une production norvégienne qui sera diffusé sur Netflix le dimanche 2 avril 2023. Si vous voulez le voir, vous avez juste besoin d’un abonnement à la plateforme de streaming.