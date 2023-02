De quoi on parle quand on parle de flagship : 5 choses qu’un haut de gamme doit avoir oui ou oui

Lorsque nous parlons de produit phare, nous nous référons généralement aux téléphones phares de chaque fabricant, mais il semble que ce terme ait été un peu dévalorisé ces dernières années. Nous allons essayer de définir comment doit être un flagship.

Collection de téléphones phares Android et iOS

Chez Andro4all, vous nous aurez vus constamment parler de « phares » pour référez-vous aux meilleurs modèles de chaque fabricant. Chacun a le sien : Samsung a le Galaxy S et le Galaxy Z, Google a ses Pixels, Xiaomi a une série numérotée après avoir perdu le « Mi » en cours de route… les exemples que l’on peut donner sont nombreux.

Cependant, il y a une dure réalité à laquelle nous devons faire face : les téléphones portables haut de gamme sont de plus en plus chers. Il y a presque 11 ans, on ne rêvait même pas de voir ces prix, le prix du milieu de gamme restant entre 300 et 400 euros… quand il y a moins d’une décennie environ 450 euros se payaient un LG G4 en couple de mois sur le marché, par exemple.

D’accord, d’accord peut-être LG pas le meilleur fabricant debout dans l’industrie des smartphones (surtout si l’on tient compte du fait qu’elle n’en fait plus partie), mais cette valeur sert à illustrer l’exemple. La question des prix est devenue incontrôlable, tout comme nous semblons avoir atteint un point où on ne peut pas définir précisément ce qu’est un flagship. Essayons de répondre à cette question…

Que doit avoir un vrai flagship pour coûter plus de 1 000 euros ?

Ici, il me semble que nous allons être tout à fait d’accord que le processeur doit être le meilleur de Qualcomm ou MediaTek. Un pas dans la bonne direction, par exemple, est la version spéciale du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Samsung que nous verrons à partir de ce 2023. C’est-à-dire: si vous voulez offrir quelque chose que la concurrence n’a pas, vous faudrait commencer par « vitaminer » le composant de base de chaque borne et essayez de lui fournir quelque chose qui le différencie de la version spéciale de la société voisine.

On peut continuer avec la question de la mémoire. Un flaghsip qui se respecte devrait offrir, au moins, 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne. Et ce n’est que pour commencer. Des modèles avec jusqu’à 2 To de stockage pourraient être proposés et ciblés sur les utilisateurs professionnels, qui sont ceux qui profiteront le plus d’avoir un vrai haut de gamme.

Ce qui suit serait matériaux de fabrication de téléphone en soi. Le cadre en aluminium est essentiel dans un téléphone qui dépasse mille euros, et bien sûr le dos ne peut pas ressembler à du plastique bon marché qui a reçu un revêtement spécial pour le faire briller davantage.

Les caméras sont aussi importantes. Les capteurs de Samsung et Sony sont parmi les meilleurs du marché pour le haut de gamme, mais il convient également de prêter attention à l’optique. Un flagship à part entière devrait avoir des objectifs signés par une firme prestigieuse en la matière, comme Xiaomi et Leica dans leurs modèles 12S Ultra, ou les objectifs Carl Zeiss du vivo X90 Pro+. Nous insistons, les capteurs sont importants, mais les lentilles peuvent faire une grande différence dans le domaine des caméras.

Nous terminons le chapitre avec la support d’usine au téléphone. Le modèle haut de gamme de toute entreprise devrait bénéficier d’un support d’usine étendu, conforme à ce que fait Samsung, afin que ceux qui ne souhaitent pas changer de terminal d’une année sur l’autre puissent être sûrs que leur téléphone continuera à être pleinement fonctionnel.

Gardez à l’esprit que nous parlons de payer plus de mille euros pour un terminal; le minimum est qu’il soit capable de supporter quelques années de trot et d’abus de la part du propriétaire.

