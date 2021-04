De quoi LilHuddy a-t-il été accusé? Détails sur les allégations d’agression sexuelle contre Chase Hudson de TikTok

La star de TikTok Chase Hudson, alias Lil Huddy (ou LilHuddy), a été accusée d’agression sexuelle par une femme nommée Rivkah Zigman qui dit que la chanteuse de 18 ans « a fait des trucs [she] n’était pas d’accord avec « quand ils se sont rencontrés lors de sa tournée » Lights Out « en 2019.

Dans une série de vidéos TikTok désormais privées, Zigman explique qu’elle avait l’habitude d’envoyer des SMS avec l’influenceur, et que même si leur relation était consensuellement flirteuse sur Snapchat et les SMS, ce n’était pas le cas en ce qui concerne ce qui s’est passé entre eux en personne.

De quoi Lil Huddy est-il accusé?

Lorsque la tournée de Hudson est arrivée à Portland, où Zigman vivait à l’époque, elle a déclaré que la star de TikTok l’avait invitée à l’hôtel où il séjournait pour passer du temps avec lui et certains de ses amis.

Comme elle l’explique dans les vidéos, il a longtemps disparu dans une autre pièce. De plus en plus inquiète, elle partit à sa recherche.

Quand elle l’a trouvé, les choses ont changé. Même si elle gardait les choses vagues, l’implication était que Hudson s’était livrée à une activité sexuelle avec elle sans son consentement.

« Et il a fait des trucs avec lesquels je n’étais pas d’accord, » dit-elle. « Je n’ai pas dit non parce que j’avais peur qu’il dise à tous ses amis de la tournée ‘Lights Out’ que j’étais ennuyeux ou, comme, peu importe. »

Le lendemain, Zigman travaillait à la table des marchandises à la rencontre d’Hudson, prétendant que tout allait bien. Elle partage même un extrait rapide d’une vidéo de l’événement dans lequel on peut la voir danser et chanter.

«J’ai essayé d’ignorer ce que je ressentais le lendemain parce que je voulais que les garçons pensent que j’étais cool ou autre,» dit-elle, «et je ne voulais pas assombrir l’ambiance.

Dans les questions plus floues du consentement, c’est un sentiment auquel trop de filles et de jeunes femmes peuvent s’identifier.

Il y a cette idée que dire non ou repousser les avances non désirées vous fera potentiellement une marque de moquerie, d’intimidation ou de rejet de la part de l’agresseur et de son groupe d’amis plus large.

Dans l’intérêt du maintien de la paix, les filles et les femmes acceptent trop souvent des choses qu’elles ne veulent pas.

En quelques jours, Hudson a bloqué l’ancien fan sur tous ses réseaux sociaux.

«Je me suis juste senti et je me sens toujours super trahi et utilisé parce que nous étions en fait de très bons amis avant et nous parlions beaucoup avant que cela n’arrive. Et puis il m’a fait quelque chose, il a obtenu ce qu’il voulait, puis il m’a bloqué, » dit-elle.

« Peut-être qu’il s’est senti coupable, peut-être qu’il voulait juste m’utiliser, je ne suis pas sûr. »

Elle a dit qu’il lui avait fallu trois ans pour faire quelque chose à ce sujet.

Maintenant âgée de 19 ans (tous deux étaient mineurs au moment de l’incident), elle dit qu’elle a contacté un autre TikTokker et lui a demandé de contacter Hudson et que s’il ne répondait pas, elle serait rendue publique.

L’article continue ci-dessous

Un utilisateur de Zigman a posté une vidéo de réponse à un commentaire qui disait: « Comment est-il censé savoir si vous n’avez jamais dit non? … maintenant vous allez mettre fin à sa carrière pour [something] tu as décidé de ne pas lui dire [about]. «

Dans la vidéo, l’accusatrice a souligné qu’elle n’avait aucune envie de «mettre fin à sa carrière», mais lorsque la dynamique du pouvoir est en jeu, c’est un élément qui, ironiquement, garde le silence des victimes.

Lorsqu’une personne plus puissante, que ce soit par son statut, son argent, son âge ou autre, utilise cette station pour amener une autre personne dans une relation, le consentement est limité, voire inexistant.

Mais les informations dont disposent les victimes pourraient nuire à la personne la plus puissante, permettant ainsi à la personne la plus puissante de jouer la victime, revictimisant sa victime en faisant d’elle le méchant de sa propre histoire si elle choisit de s’exprimer. C’est une situation sans issue.

En raison de son niveau de renommée, un fan d’Hudson ou de toute autre personne célèbre pourrait avoir du mal à refuser de consentir à une activité sexuelle.

Le déséquilibre des pouvoirs provoque non seulement une pression sur la victime, mais conduit souvent à un droit incontrôlé où l’auteur n’entend pas le mot «non» ou ne remarque pas les signaux physiques que l’autre personne n’apprécie pas ou ne veut pas cette.

Zigman a rendu ses vidéos originales et privées privées, mais a partagé une vidéo de mise à jour disant: « Les choses se résolvent, merci pour votre soutien ».

Courtney Enlow est rédacteur en chef de Pop Culture and Good News chez YourTango. Son travail est apparu à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et autres. Elle est l’ancienne co-animatrice de Trends Like These avec Travis McElroy et Brent Black. Elle a deux enfants, deux chiens et a besoin de plus de vin, s’il vous plaît.