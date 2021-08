De quoi les enfants d’Angelina Jolie et Brad Pitt témoigneraient-ils devant le tribunal ?

Miraval Fleur de Miraval - Champagne rosé - Bouteille de 75cl et son coffret

L'unique maison de champagne rosé a de quoi faire rêver. Une production à seulement 20 000 bouteilles et des créateurs de renom : Brad Pitt et Angelina Jolie.5 années de travail suivies de 3 ans d'élevage sur des lies dans l'obscurité des caves du domaine auront été nécessaires pour développer les 20 000 bouteilles de ce champagne d'exception.Une audacieuse combinaison de chardonnay vieux et de pinot noir jeune afin trouver le parfait équilibre entre un champagne rare et harmonieux. Le chardonnay vieilli pour qu'il développe toute la noblesse de ses arômes et on conserve la jeunesse du pinot noir afin qu'il ravisse de sa fraicheur et sa délicatesse à la dégustation.Ce souci du détail se retrouve jusque dans la bouteille noire, qui a été laquée pour préserver ce précieux nectar des rayons nocifs du soleil et ainsi conserver tous ses arômes jusqu'au moment tant attendu de son ouverture.Notes de dégustation Robe : Une subtile couleur roséeNez : A l'ouverture se dégage un subtil bouquet aromatique à la fois délicat et énergique qui dévoile de belles notes de fruits rouges comme des groseilles et des framboises acidulées.Bouche : Qui laisse l'exprimer toute la noblesse de se champagne entre des notes minérales, salines voire iodées, elle rappelle le terroir en craie du domaine.