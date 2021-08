De quoi le prince Andrew est-il accusé ? Les allégations d’abus sexuels de Virginia Giuffre

Virginia Roberts Giuffre a déposé une plainte contre le prince Andrew, également connu sous le nom de duc d’York, demandant des dommages-intérêts pour des cas présumés de viol et d’abus sexuels devant un tribunal fédéral de Manhattan en vertu de la loi sur les enfants victimes.

Giuffre a été l’un des accusateurs les plus en vue de Jeffrey Epstein, mettant en lumière le réseau présumé de trafic sexuel d’enfants par des financiers en disgrâce.

Maintenant, elle demande au tribunal de déterminer les dommages-intérêts pour les conséquences durables des violences sexuelles, des agressions et de la traite, selon elle, que le deuxième fils (et troisième enfant) de la reine a commis contre elle.

De quoi le prince Andrew est-il accusé ?

« J’ai été victime de la traite et agressé sexuellement par lui », a expliqué Giuffre en s’adressant au procès. « Je tiens le prince Andrew pour responsable de ce qu’il m’a fait. Les puissants et les riches ne sont pas exempts d’être tenus pour responsables de leurs actes.

Giuffre a accusé le prince Andrew de l’avoir agressée sexuellement à trois reprises alors qu’elle était adolescente.

Liste des allégations faites par Virginia Roberts Giuffre contre le prince Andrew

Le prince Andrew aurait violé Virginia Giuffre pour la première fois à l’âge de 17 ans.

Giuffre allègue qu’elle a rencontré pour la première fois le prince Andrew, qui occupe actuellement le neuvième rang du trône britannique, alors qu’elle avait 17 ans dans une boîte de nuit de Londres. Le prince Andrew a maintenant 61 ans.

Elle a déclaré que Ghislaine Maxwell – la complice présumée d’Epstein – l’avait recrutée pour travailler pour Epstein l’été précédent alors qu’elle travaillait à la station balnéaire de Donald Trump à Mar-a-Lago.

Giuffre dit qu’elle a été agressée sexuellement pour la première fois par le prince au domicile londonien de Maxwell après leur nuit au club.

Elle prétend que Maxwell lui a dit: « Il revient à la maison et je veux que vous fassiez pour lui ce que vous faites pour Epstein. »

Une photo désormais tristement célèbre de Giuffre et du prince Andrew avec Maxwell a été prise la nuit de l’agression présumée.

Dans des interviews, Giuffre a décrit dans des détails douloureux avoir été agressé sexuellement par le prince Andrew cette nuit-là dans la salle de bain et une chambre de Maxwell.

« Il y avait un bain, et il a commencé là et a ensuite conduit dans la chambre. Cela n’a pas duré très longtemps, toute la procédure. C’était dégoûtant », a-t-elle déclaré à propos de la rencontre présumée.

« Il n’était pas méchant ou quoi que ce soit, mais il s’est levé et a dit: » Merci « et est sorti. Je me suis juste assis là dans le lit, juste horrifié et honteux et je me sentais sale. Je devais me lever et prendre une douche. «

Virginia Giuffre a déclaré que le prince Andrew l’avait agressée sexuellement à au moins deux reprises.

Giuffre allègue que le prince l’a agressée sexuellement à au moins deux autres reprises – une fois prétendument au manoir d’Epstein à New York et une autre fois sur son île des Caraïbes.

Dans les docuseries « Jeffrey Epstein: Filthy Rich » de Netflix, elle a rejeté les affirmations de certains médias selon lesquelles elle était une travailleuse du sexe embauchée par Epstein, le prince et d’autres.

Giuffre allègue également que le prince Andrew savait qu’elle était une victime mineure de trafic sexuel lorsqu’il l’a agressée.

« Je n’étais pas la prostituée du prince Andrew parce que j’ai été victime de la traite et j’étais une enfant », a-t-elle déclaré avec insistance.

Le prince Andrew a nié les affirmations de Giuffre dans une interview.

Le prince Andrew a toujours nié les affirmations de Giuffre. En 2019, il a donné une interview désastreuse réfutant les accusations.

Il a affirmé n’avoir « aucun souvenir » de Giuffre, a déclaré qu’il emmenait sa fille à une soirée pizza le soir de l’incident de 2001 et a demandé si la photo prise avec Giuffre avait été falsifiée.

Le prince Andrew a également démenti ses affirmations selon lesquelles il avait abondamment sué sur elle en dansant avec lui dans la boîte de nuit.

« Il y a un léger problème avec la transpiration parce que j’ai un problème de santé particulier, c’est que je n’ai pas transpiré à l’époque », a-t-il déclaré.

Plus tard en 2019, le prince s’est retiré de ses fonctions publiques au milieu de l’indignation croissante suscitée par ses liens avec Epstein.

Le prince Andrew fera-t-il face à des accusations criminelles?

En 2019, le procureur général de l’époque, William P. Barr, avait déclaré qu’il porterait des accusations criminelles « contre toute personne ayant aidé M. Epstein ».

À l’époque, le prince Andrew s’était engagé à aider les enquêteurs de toutes les manières possibles, mais le procureur fédéral Geoffrey S. Berman a révélé que le prince avait proposé une « coopération zéro », mais il n’est pas question de poursuites pénales contre lui.

Étant donné que le récent dépôt de Giuffre est un procès civil, le prince ne peut pas être extradé vers les États-Unis, et il n’est soumis à aucune obligation légale de répondre. L’affaire se poursuivra avec ou sans sa contribution et son implication.

Alors que Giuffre double ses revendications, le monde attendra que le fils de la reine réponde.

Cependant, du point de vue de la réputation, les dommages peuvent déjà être causés au prince Andrew alors qu’il continue de se cacher derrière son titre royal et le pouvoir de la Couronne.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivre son Twitter pour plus.