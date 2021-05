De quoi le maire Dominic Foppoli a-t-il été accusé par Farrah Abraham et 8 autres personnes?

Le maire de Windsor, Californie, Dominic Foppoli, 38 ans, a démissionné de ses fonctions le vendredi 21 mai, après avoir appris une neuvième allégation d’agression sexuelle portée contre lui par Farrah Abraham, star des émissions de téléréalité «16 ans et enceinte» et «Teen Mom». «

Peu de temps après qu’Abraham, 29 ans, ait déposé un rapport de police à Palm Beach, en Floride, le 2 avril, quatre femmes ont partagé leurs histoires d’incidents impliquant Foppoli avec le San Francisco Chronicle.

Le département du shérif du comté de Sonoma et le bureau du procureur général de Californie ont ensuite lancé une enquête criminelle collaborative sur les allégations de crimes sexuels portées contre le désormais ancien maire.

De quoi le maire de Californie, Dominic Foppoli, a-t-il été accusé par Farrah Abraham et au moins 8 autres femmes?

Sur la base du rapport d’Abraham, le département de police de Palm Beach enquête sur Foppoli sur des soupçons d’agression sexuelle.

Dans sa déclaration aux autorités, Foppoli est accusée d’avoir «utilisé ses« mains / pieds / dents »comme une arme lors d’une rencontre non datée dans une maison unifamiliale de la riche enclave de Floride».

Les allégations d’autres femmes comprennent diverses formes d’agression sexuelle, d’abus et d’inconduite.

Le San Francisco Chronicle a initialement rapporté en avril que quatre femmes ont allégué avoir été agressées par Foppoli pendant 16 ans, ce qui a incité cinq autres femmes à avancer.

La première victime d’agression présumée à se manifester a partagé les détails d’un incident survenu en 2003 contre un volontaire de 18 ans qui travaillait à la campagne d’assemblage de Foppoli. La victime allègue qu’il lui a fait pression pour qu’elle boive de l’alcool pour la première fois et l’a violée deux fois lors d’une fête à la maison du réveillon du Nouvel An après qu’elle lui ait dit qu’elle attendait le mariage pour avoir des relations sexuelles.

La deuxième allégation vient d’une femme qui dit avoir rencontré Foppoli lors d’un cours de danse en 2006. Elle dit que Foppoli a tenté d’avoir des relations sexuelles avec elle malgré ses objections après avoir bu dans une boîte de nuit, et qu’elle s’est enfermée dans une salle de bain pour se protéger de lui. .

La troisième agression présumée a eu lieu en 2012, lorsqu’une femme dit avoir rencontré Foppoli lors d’une réunion du club civique Active 20-30 à Reno, NV. Elle dit qu’il s’est alors « engagé dans une copulation orale avec elle » alors qu’elle était trop ivre pour consentir et presque inconsciente.

Le quatrième incident s’est produit en 2019, lorsqu’une femme qui avait 21 ans à l’époque dit que Foppoli l’a embrassée de force et l’a pelotée alors qu’elle travaillait comme stagiaire dans une cave locale.

Aucune de ces quatre femmes n’a intenté une action en justice ou n’a contacté la police après les affrontements présumés, affirmant qu’elle avait trop honte des incidents et qu’elle préférait à l’époque les laisser dans le passé.

Après avoir partagé leurs histoires, quatre autres femmes ont présenté leurs propres détails, dont une qui dit que Foppoli l’a agressée sexuellement « des dizaines de fois » au cours d’une relation de trois ans à partir de 2001, alors qu’elles avaient toutes les deux 19 ans.

Foppoli nie toute faute.

À l’origine, Dominic Foppoli a tenu bon et a déclaré qu’il «ne succomberait à aucune pression pour démissionner de mon poste».

«Parce que je crois en une société où les filles et les fils sont en sécurité et où les fils et les filles ne sont pas rejetés comme des prédateurs sur la base d’allégations non fondées et unilatérales d’actes répréhensibles sexuels, je riposte et je vais effacer mon nom», a-t-il déclaré.

À la suite des allégations, les résidents de Windsor ont déposé des documents pour tenter de le démettre de ses fonctions et, après avoir pris connaissance des allégations d’Abraham, il a finalement décidé de démissionner.

Dans sa lettre de démission, cependant, Foppoli a doublé, accusant Abraham d’avoir soumis son rapport après que la Chronique eut publié les rapports des quatre premières femmes.

« Je n’ai aucun doute qu’elle fait ces allégations dans une tentative de tirer parti de la situation à son avantage », a-t-il affirmé.

Cela a été réfuté après que People ait obtenu les rapports de police et constaté qu’Abraham avait déposé le rapport le 2 avril, six jours avant la publication de l’article initial.

Le Chronicle a également rapporté que « Abraham a déposé son rapport de police trois jours avant que les journalistes du Chronicle contactent pour la première fois Foppoli au sujet de leur enquête à venir. »

La suggestion de Foppoli qu’Abraham a fait son rapport à la police en raison du reportage était «absurde et troublant pour mon client», a déclaré Kuvin.

« Cela aurait dû arriver immédiatement, » a tweeté le sénateur Mike McGuire. « Il a causé une douleur et un traumatisme incroyables à tant de femmes et un déshonneur pour la ville de Windsor. »

Windsor a tenu une élection spéciale pour occuper son siège, que la conseillère municipale Rosa Reynoza a remportée.

« C’est juste triste qu’il ait fallu une autre allégation pour qu’il démissionne enfin », a-t-elle déclaré au démocrate. « Mais je suis très heureux qu’il démissionne et qu’il sauvera beaucoup d’argent de la ville d’avoir à tenir une élection de rappel. Je suis prêt pour que notre ville avance et guérisse. »

L’avocat de Farrah Abraham a répondu en son nom.

Spencer Kuvin, l’avocat d’Abraham, a parlé de la nouvelle à People Magazine.

<< Nous sommes heureux que l'ancien maire commence à ressentir certaines des répercussions de ses actes. Nous espérons que la police terminera son enquête et remettra l'affaire au bureau du procureur de la République afin que M. Foppoli puisse être poursuivi au maximum. étendue de la loi. "

Kuvin a une histoire de lutte contre des cas d’agression sexuelle très médiatisés.

Il a représenté neuf des victimes de Jeffrey Epstein dans leurs affaires en Floride, ainsi que Chloe Goins, qui a présenté des allégations contre Bill Cosby.

« Les victimes d’agression sexuelle ont gardé le silence trop longtemps », dit Kuvin. « Nous devrions applaudir les femmes qui sont assez courageuses pour se lever et exiger justice. »

Le conseil municipal de Windsor reconnaîtra officiellement la démission de Foppoli le 2 juin, sa prochaine réunion prévue, où la conseillère Reynoza prendra sa place.

Sa page officielle sur leur site Web a déjà été désactivée.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime d’abus sexuel, envoyez «FORCE» à la ligne de texte de crise au 741-741 pour être connecté à un conseiller en crise agréé.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et les nouvelles, la justice sociale et les relations.