De quoi est morte ‘Santa Evita’: la maladie dont a souffert Eva Perón

Le 26 juillet 1952, la célèbre Eva Perón décède. Aussi connu sous le nom ‘Saint Evit’ par certains de ses partisans, ce jour-là il quitta ce monde le célèbre actricehomme politique et première dame de Argentine pendant la présidence de Juan Domingo Perón. Il n’avait que 33 ans.

Ainsi, cette année 2022 a marqué le 70e anniversaire de sa mort et, bien sûr, nombre de ses partisans ont assisté au célèbre Musée Evita à Buenos Aires, où ils ont rendu hommage à sa mémoire. De plus, cette année, Star Plus a également présenté en première une mini-série sur son histoire, produite par Salma Hayek.

Voulez-vous savoir de quoi est mort ce personnage célèbre de l’histoire argentine ? Ensuite, renseignez-vous sur pourquoi ‘Santa Evita’ est morte, le souvenir Eva Péron.

QUI ÉTAIT EVA PERON ?

Eva Péron était un reconnu Actrice et femme politique argentine. Entre 1946 et 1952, elle a été la première dame de sa nation, se distinguant par son combat pour les droits des travailleurs et le suffrage des femmes.

Maria Eva Duarte de Péron né le 7 mai 1919. Marié Juan Domingo Péronen 1945, après l’avoir rencontré lors d’une soirée caritative en faveur des victimes d’un tremblement de terre qui a touché l’intérieur du pays.

Elle a été la fondatrice et la présidente du premier mouvement politique féminin d’envergure dans son pays, le Parti péroniste des femmes; Outre le Fondation Eva Perón. En 1952, il a été déclaré officiellement et à titre posthume « Chef spirituel de la Nation ».

En 1976, la comédie musicale à succès de Andrew Lloyd Webber avec Madonna. Depuis, elle est également considérée comme une icône de la pop culture internationale.

Eva Perón était une actrice et femme politique argentine de renom. (Photo : Musée Evita / Instagram)

DE QUOI EVA PERÓN EST-ELLE MORT?

La célèbre figure argentine Éviter Péron a été diagnostiqué avec cancer du col de l’utérus (également appelé cancer du col de l’utérus) en 1950. Depuis lors, la maladie s’est aggravée jusqu’à mettre fin à sa vie le 26 juillet 1952. Elle avait 33 ans. La dernière fois qu’il a été vu en public, c’était 4 juin de cette année et ils ont dû appliquer une forte dose d’analgésiques pour qu’il puisse se présenter.

Selon Clarín, l’annonce officielle de la nouvelle a été donnée à 21h36 le même 26 juillet, plus d’une heure après la mort. Ainsi, l’annonceur officiel Jorge Furnot a informé la nation : « Le sous-secrétaire à l’information de la présidence de la nation se conforme le douloureux devoir d’informer au peuple de la République À 20h25, Mme Eva Perón, chef spirituel de la Nation, est décédée. La dépouille de Mme Perón sera transportée demain, dans la matinée, au ministère du Travail et des Affaires sociales où sera installée la chapelle ardente..

Après sa mort, il a reçu les honneurs officiels et a été voilé dans le Congrès de la Nation et dans le Confédération générale du travail (CGT). Son événement d’adieu était massif. De plus, le Gouvernement a déclaré le deuil national pendant deux jours et 30 autres de deuil officiel. Il a également annoncé l’arrêt des activités qui n’affecteraient pas les services essentiels pendant 48 heures dans tout le pays.

Le corps de ‘Santa Evita’ a été embaumé et placé dans le CGT. Cependant, la dictature civilo-militaire « Révolution libératrice » a kidnappé et profané son corps en 1955, le cachant pendant 16 ans. Sa dépouille se trouve actuellement au cimetière du Recoletade Buenos Aires.

María Delgado de Odría apparaît aux côtés d’Eva Perón à la Maison des Employés, à Buenos Aires, le 13 décembre 1950. (Photo : MUSÉE EVITA – ARGENTINE)

QU’EST-CE QUE « SANTA EVITA » ?

« Saint Eviter » est la mini-série qui suit l’histoire intrigante de la première dame d’Argentine, Eva Péronaprès sa mort d’un cancer de l’utérus à l’âge de 33 ans, en 1952. Et comment sa dépouille embaumée, après avoir été voilée devant des millions de personnes, a été enlevée par la dictature militaire en 1955.

La production créé le 26 juillet via la plateforme de streaming Star + et est dirigé par Rodrigo García Oui alexandre macYo. Il est basé sur le roman de Thomas Eloy Martinez et a le script Pamela Rementeria et Marcela Guerty. Le producteur est Salma Hayek.

Natalia Oreiro (Eva Perón) joue dans « Santa Evita » (Photo : Star+)

LA BANDE-ANNONCE DE « SANTA EVITA »

LE CAST DE « SANTA EVITA »