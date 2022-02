De quoi est morte Isabel Torres, l’actrice de « Veneno » ?

L’artiste et militante LGBT Isabel Torres, connue pour incarner Cristina Ortiz dans la série espagnole « Veneno », est décédée le vendredi 11 février 2022 à l’âge de 52 ans, des suites d’un cancer du poumon, comme l’ont rapporté ses proches via son compte instagram. officiel.

« Nous avons viré Isabel. Bien que sa famille et ses amis soient profondément désolés pour sa perte, nous savons que partout où elle ira, elle s’amusera comme elle seule sait le faire. Merci pour toutes les marques d’affection et de sollicitude. Elle est partie en se sentant très aimée et protégée« , ils ont écrit.

L’actrice et présentatrice de télévision née à Las Palmas de Gran Canaria en 1969, était liée au monde du divertissement depuis qu’elle a participé au film « Photos » en 1996. En 2005, elle a été la première candidate transsexuelle pour Carnival Queen dans son lieu d’origine. trois ans plus tard, il participe à « Road to madness ».

En 2010, Elisabeth Torres a présenté le programme d’été d’Antena 3 « Nos voy pa la playa », mais c’est sans aucun doute grâce à son rôle de La Veneno dans la série créée par Xavier Ambrossi Oui Javier Calvo qui a acquis une renommée internationale et a remporté le prix Ondas 2020 de la meilleure actrice de fiction.

En mars 2020, Isabel Torres a annoncé qu’elle avait un cancer du poumon avec des métastases osseuses (Photo : Isabel Torres/ Instagram)

DE QUOI EST MORT ISABEL TORRES ?

En mars 2020, Elisabeth Torres a annoncé qu’il souffrait d’un cancer du poumon avec métastases osseuses, ce qui l’a empêché de recevoir son prix Ondas pour la fiction de Los Javis. « Mon corps ne supporte pas le succès de la série», avait-il indiqué à l’époque.

Le 15 novembre 2021, l’actrice espagnole a publié une vidéo d’adieu où elle disait que les médecins lui avaient donné « deux mois à vivre ». « C’est la dernière vidéo que je vais faire pour mes followers, pour tous mes fans, et je vais la mettre en ligne car j’ai été très malade et je voulais vous dire comment je vais. J’ai eu un peu plus de métastases osseuses et c’est pourquoi j’ai été admise à l’hôpital, même si maintenant je suis chez mon meilleur ami Maru, qui est comme ma sœur. prend soin de moi”.

« En principe, ils m’ont donné deux mois à vivre, voyons si je m’en remets et sinon, qu’est-ce qu’on va faire. Maintenant un cousin est mort il y a peu, la vie est si capricieuse», a-t-il déploré. De plus, il a également remercié ses fans pour leur soutien inconditionnel.

Il a également ajouté : «La vie est belle et il faut la vivre. Si je m’en sors je me reconnecterai et si je ne m’en sors pas, ça a été un plaisir de vivre cette expérience qu’on appelle la vie. Un gros bisou, prenez soin de vous. A bientôt si Dieu le veut et sinon rendez-vous au paradis”.

C’EST COMMENT ISABEL TORRES A ÉTÉ RENVOYÉE

Selon la nécrologie de Canarias 7, Elisabeth Torres « Née le 14 juillet 1969 à Las Palmas de Gran Canaria, elle n’a pas cessé de se battre une seule seconde pour réaliser ses rêves et briser toutes les barrières qu’elle a rencontrées sur son chemin. En 1996, une jeune Isabel Torres est devenue la première femme transsexuelle des îles Canaries à adapter son DNI à son identité de genre, grâce à la reconnaissance de la Cour supérieure de justice des îles Canaries, sans avoir besoin d’aller devant la Cour suprême.

Pendant ce temps, les créateurs de «Poison» ils lui ont dédié de tendres mots d’adieu : « Putain. Non. Elizabeth. Je t’aime, je te respecte, je t’admire et tu vas tellement me manquer… Merci pour tout ce que tu nous as donné », a-t-il écrit Javier Calvo. « Tu es effort, talent, courage, beauté. Pouvoir. Pour toujours je te porte à l’intérieur. Repose-toi, mon amour », a ajouté Javier Ambrossi.

Daniela Santiago et Jedet, les actrices qui ont joué Cristina Ortiz dans les deux autres étapes de sa vie, lui ont également dédié des mots d’adieu. « Volez haut brave compagnon. Merci de vivre, merci pour tout. Mon cœur est briséJedet a écrit.