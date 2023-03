De quoi est mort Paul Grant, acteur de Harry Potter et de Star Wars

célébrités

La mort de Paul Grant, reconnu pour avoir fait partie de multiples productions hollywoodiennes, était connue. Ici, nous allons vous dire ce qui est connu.

©FacebookDe quoi est mort Paul Grant, acteur de Harry Potter et de Star Wars.

Paul Grantacteur reconnu pour avoir fait partie des classiques des années 80 et être apparu dans plusieurs autres longs métrages, décédé à 56 ans. Cela a été confirmé par les membres de sa famille, qui ont précisé ce qui lui est arrivé il y a quelques jours et ce qu’il a traversé jusqu’à ce qu’il en arrive au triste dénouement. Parmi les franchises les plus célèbres dans lesquelles il a été, figurent Guerres des étoiles et Harry Potter.

L’interprète mesurait 4 pieds et 4 pouces (52 centimètres), il avait donc une taille idéale pour George Lucas et a été sélectionné pour être un ewok dans Star Wars : Épisode VI – Le Retour du Jedi. Certaines sources de production disent qu’il était déjà apparu dans la saga en tant que remplaçant de Kenny Baker pour le robot. R2-D2 dans certaines scènes.

+De quoi est mort Paul Grant

Tel que confirmé par les médias MiroirLa police britannique des transports a répondu à une urgence médicale à l’extérieur de la gare de King’s Cross le 16 mars et des agents ont été retrouvés Paul au sol après s’être effondré. Ils lui ont pratiqué la RCR avant l’arrivée des ambulanciers et il a été emmené dans un hôpital local dans un état critique.

Au-delà des tentatives de réanimation, à son arrivée à l’établissement médical Il a été déclaré mort cérébral. Dans l’après-midi de dimanche, ses proches, déjà sans réponse et sans espoir, ont pris la décision d’éteindre son appareil de survie. C’est ainsi que les proches de Accorder: Son ex-femme Janet Crowson et leurs trois enfants Sophie, Nicole et Robbie.

Tout comme il faisait partie de l’une des franchises les plus réussies de tous les temps comme Guerres des étoilesétait également dans Harry Potter et la Pierre Philosophale comme le gobelin de Gringotts Bank à qui Hagrid et Harry parlent. Ses autres crédits incluent également des travaux sur Labyrinthe (1986) avec David Bowie et le classique saule (1986) de Lucasfilm.

