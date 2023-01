De quoi est mort Germán Tovar, l’acteur de « Ugly Betty » ?

célébrités

L’acteur dont on se souvient Betty la moche est décédé hier après-midi, laissant le monde sous le choc. Connaître les causes de son départ.

©IMDBGermán Tovar dans Betty, la moche

Betty la moche, est l’un des feuilletons les plus connus au monde. Malgré son origine colombienne, la bande a traversé les frontières transformant ses acteurs en vedettes internationales. Parmi eux se trouve Germán Tovar, qui a joué José Ambrosio Rosales, l’un des avocats du cabinet où l’histoire s’est déroulée.

Pour cette raison, il y a quelques heures, le monde du divertissement et des milliers de fans ont été surpris d’apprendre que German Tovar est décédé. À 72 ans, l’acteur a été retrouvé sans vie et la nouvelle a été rendue publique grâce à un communiqué de presse partagé par l’Association des acteurs colombiens.. « Aujourd’hui est parti notre cher collègue et ami Germán Tobar Celeíta, un grand collègue, membre de l’ACA depuis sa fondation, qui nous a apporté son soutien au secrétariat des communications avec engagement et dévouement »la déclaration commence.

Ils ont ensuite adressé un message de soutien à sa femme et à ses deux filles : « J’embrasse la solidarité avec sa femme Lucía et ses filles Camila et Juanita avec notre plus profond regret ». Incontestablement, c’est une nouvelle qui a déjà fait grand bruit chez ses confrères et ses followers car elle était totalement inattendue.

En effet, plusieurs célébrités se sont déjà exprimées sur leurs réseaux sociaux pour dédier de bonnes paroles à Tovar. Parmi eux se trouve Carolina Cuervo, qui a déclaré : «Oh, petit allemand. Un câlin pour ta famille ». Tout comme Natalia Ramírez, qui a partagé l’écran avec lui dans Betty la moche: « Repose en paix »a écrit l’interprète.

De quoi est mort Germán Tovar ?

Mais, au-delà du choc d’apprendre la nouvelle, de nombreux fans de l’acteur veulent savoir ce qui s’est passé. Cependant Ni la famille ni personne autour de lui n’ont révélé les causes du décès de Germán Tovar. Pour le moment, la raison n’a pas été signalée et, de plus, ses proches ont demandé l’intimité en cette période difficile.

