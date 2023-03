De quoi est mort Aless Lequio Jr, le fils biologique d’Ana Obregón ?

Netflix

Au cours des dernières heures, Ana Obregón est devenue une tendance après avoir appris qu’elle avait une nouvelle fille. Mais qu’est-il arrivé à Aless Lequio, son fils biologique ?

Dans les dernières heures le nom de Ana Obregon Il a de nouveau fait tous les gros titres. En effet, l’actrice, originaire d’Espagne, est redevenue maman à 68 ans. D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, la petite fille qui est entrée dans sa vie a été gestée par maternité de substitution et c’est ce qui a eu un grand impact.

Plusieurs personnes, notamment en Espagne, se sont positionnées contre la décision de Ana Obregon. De plus, il convient de noter que cette pratique est interdite dans ce pays, l’interprète a donc été contraint de se rendre à Miami pour l’exécuter. Cependant, à cette occasion, l’interprète n’a pas été pleinement pris en charge.

Parce que? Des milliers de personnes, non seulement en Espagne, mais dans le monde entier, ont assuré que l’arrivée de ce bébé ne guérirait pas leurs blessures. Tu dois t’en souvenir Obregón, en 2020, a perdu son fils biologique et le seul qu’il avait dans son mariage avec Alessandro Lequio.

De quoi est mort Aless Lequio Jr ?

En mai 2020 et à seulement 27 ans, Aless Lequio a perdu la vie après deux ans de lutte contre le cancer. La maladie a été diagnostiquée en 2018 et il s’agissait d’une tumeur maligne, qui était surnommé par lui-même à l’époque, comme rare. D’après ce qu’il a dit, il y avait peu de cas de ce genre dans le monde.

Et, bien qu’Aless Lequio et sa famille n’aient jamais confirmé à quel type de tumeur il devait faire face, On a même émis l’hypothèse qu’il s’agissait du sarcome d’Ewing, un cancer dit rare qui affecte les os ou les tissus mous qui les entourent.. Pour faire face à cette maladie, Lequio a effectué différents traitements à New York et à Barcelone.

Après avoir reçu un diagnostic de cancer et perdu la vie, Aless a marqué un héritage à la fois en Espagne et dans le monde. Son combat, sa résilience et son courage étaient une source de fierté tant pour ses connaissances que pour sa famille. En fait, actuellement, en Espagne, il existe une fondation à son nom pour aider les garçons qui vivent la même chose que lui.

