De quoi est fait votre mobile? Ce sont les matériaux les plus courants

C’est tout ce qui se trouve à l’intérieur de votre mobile: nous examinons les matériaux et les éléments les plus utilisés pour construire nos appareils.

Métal, verre, céramique, plastique … on peut trouver smartphones faits de matériaux très différents. En fait, leur construction peut même être un motif d’achat, et la conception des téléphones portables a acquis une importance capitale ces dernières années.

Cependant, Savons-nous de quoi sont réellement faits ces appareils que nous utilisons quotidiennement? Pour le découvrir, plusieurs études sont menées afin de comprendre ce qu’ils sont vraiment les éléments qui façonnent nos téléphones.

Le silicium, le matériau le plus utilisé lors de la construction de smartphones

Selon les dernières données de Statista, collectées après examen des matériaux les plus utilisés dans les smartphones entre 2007 et 2017, il y a dix éléments utilisé principalement lors de la création d’appareils mobiles. Et loin de ce que beaucoup pourraient croire, le verre n’en fait pas partie.

De quantité supérieure à inférieure, les matériaux les plus utilisés lors de la construction de smartphones sont les aluminium, cuivre, plastique, cobalt, tungstène, argent, néodyme, or, indium et palladium. Les trois premiers, ajoutent presque 50 grammes du poids total des matériaux ** utilisés dans la construction de nos mobiles.

Il attire surtout l’attention sur le absence d’un matériau utilisé depuis des années dans la construction de toutes sortes d’appareils électroniques tels que silicium. Surtout parce qu’une étude récente de l’Université de Plymouth a conclu que c’était la matériau le plus utilisé lors de la construction de smartphones. Dans la vidéo ci-dessous ces lignes, vous pouvez jeter un œil au développement de l’étude, et aux méthodes utilisées par les chercheurs pour déterminer la proportion d’éléments utilisés.

D’autre part, il convient de mentionner que ces proportions correspondent aux données collectées jusqu’à l’année 2017, et il est possible que ces dernières années, ils aient légèrement varié avec l’arrivée du mobiles pliants comme le Galaxy Z Fold 2 de Samsung. De plus, tout indique que dans un avenir pas trop lointain, nous pourrions commencer à voir des matériaux aussi peu conventionnels que le bois.

À quoi sert chaque matériau?

Maintenant tu sais de quoi est fait votre mobile. Mais à quoi sert chacun des matériaux? Dans la plupart des cas, chaque matériau a de multiples utilisations à l’intérieur des appareils. Cependant, il est possible associer chaque élément à une ou plusieurs utilisations spécifiques.

Silicium : il sert avant tout à fabriquer les puces et les plaques qui se trouvent à l’intérieur de votre mobile, même si on le retrouve également sur l’écran mélangé à de l’aluminium.

: il sert avant tout à fabriquer les puces et les plaques qui se trouvent à l’intérieur de votre mobile, même si on le retrouve également sur l’écran mélangé à de l’aluminium. Plastique – Le plastique est généralement utilisé dans la construction du châssis. Il est très courant dans la gamme bas et bas-moyen, bien qu’il soit de moins en moins utilisé au profit d’autres matériaux plus nobles et plus robustes.

– Le plastique est généralement utilisé dans la construction du châssis. Il est très courant dans la gamme bas et bas-moyen, bien qu’il soit de moins en moins utilisé au profit d’autres matériaux plus nobles et plus robustes. Fer Trouvé dans un alliage de néodyme, de fer et de bore, il est utilisé pour fabriquer les aimants présents dans les microphones et les haut-parleurs des téléphones portables.

Trouvé dans un alliage de néodyme, de fer et de bore, il est utilisé pour fabriquer les aimants présents dans les microphones et les haut-parleurs des téléphones portables. Aluminium – Principalement utilisé pour fabriquer le châssis, le boîtier de la batterie et les transistors présents sur la carte mère.

– Principalement utilisé pour fabriquer le châssis, le boîtier de la batterie et les transistors présents sur la carte mère. Cuivre – Habituellement utilisé pour fabriquer les câbles qui relient tous les composants terminaux.

– Habituellement utilisé pour fabriquer les câbles qui relient tous les composants terminaux. Plomb : pour le brasage des composants, bien qu’un alliage plomb-étain soit actuellement utilisé.

: pour le brasage des composants, bien qu’un alliage plomb-étain soit actuellement utilisé. Cobalt : Il est situé à l’intérieur des batteries.

: Il est situé à l’intérieur des batteries. Argent: : en raison de sa conductivité élevée, il est utilisé pour souder certains des composants à l’intérieur des appareils.

: en raison de sa conductivité élevée, il est utilisé pour souder certains des composants à l’intérieur des appareils. Tungstène: Il est utilisé pour construire le moteur de vibration des appareils.

Il est utilisé pour construire le moteur de vibration des appareils. Néodyme : utilisé pour construire l’aimant qui comprend les bornes d’enceintes.

: utilisé pour construire l’aimant qui comprend les bornes d’enceintes. Or: on le retrouve en petites proportions dans les circuits imprimés à l’intérieur des appareils.

on le retrouve en petites proportions dans les circuits imprimés à l’intérieur des appareils. Zinc – Utilisé, avec l’aluminium et le cuivre, pour fabriquer du gallium, un matériau également présent dans les haut-parleurs et les microphones.

– Utilisé, avec l’aluminium et le cuivre, pour fabriquer du gallium, un matériau également présent dans les haut-parleurs et les microphones. Étain : En fait, le composé utilisé est l’oxyde d’indium et d’étain. Cette substance, disposée en couche très fine, est ce qui permet à l’écran tactile de votre mobile de fonctionner grâce à sa bonne conductivité électrique.

: En fait, le composé utilisé est l’oxyde d’indium et d’étain. Cette substance, disposée en couche très fine, est ce qui permet à l’écran tactile de votre mobile de fonctionner grâce à sa bonne conductivité électrique. Palladium: il est présent dans les circuits imprimés des appareils.

Ce ne sont là que quelques-uns des matériaux et composants qui se trouvent à l’intérieur de votre terminal. Évidemment Il y en a beaucoup plus qui sont utilisés pour des choses extrêmement concrètes dans des proportions infimes. Comme vous pouvez le voir, votre mobile est « en verre » ou « en plastique » c’est un peu plus d’une demi-vérité.

