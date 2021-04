De quoi Chet Hanks est-il accusé par l’ex-GF Kiana Parker? Détails sur les accusations de violence domestique

Chester «Chet» Hanks, le fils aîné de Tom Hanks et Rita Wilson, est (encore une fois) sous les projecteurs, mais pas pour tout ce dont il est probablement heureux.

Hanks fait maintenant l’actualité après avoir été accusé de violence conjugale par l’ex-petite amie Kiana Parker.

De quoi l’ex-petite amie de Chet Hanks l’accuse-t-elle exactement?

Les deux anciens partenaires se sont réclamés l’un de l’autre, y compris des allégations de violence physique, de mensonges, de vol et de menaces mortelles.

Fin mars, Chet Hanks a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il prédisait que l’été 2021 serait un «été des garçons blancs».

On ne savait pas ce que Hanks, qui a l’habitude de faire des commentaires sourds et énigmatiques en ligne, entendait par cette prévision. Mais Internet était ravi, beaucoup répétant la remarque bizarre et la mémorisant dans l’oubli.

Hanks, un rappeur qui s’appelle «Chet Hanx», a sorti une chanson et un clip vidéo pour «White Boy Summer» plus tôt cette semaine.

Cependant, parallèlement aux rires et au buzz autour de la nouvelle version de Hanks, un scénario plus sombre émerge.

Hanks et Parker ont rompu en janvier de cette année, à la suite de ce qu’elle prétend être des mois de violence domestique brutale.

Parker a obtenu une ordonnance de non-communication temporaire contre Hanks après la rupture et le poursuit actuellement pour 1 million de dollars.

Le procès cite plusieurs cas de violence physique et de traumatisme émotionnel auxquels Parker a apparemment été soumis tout au long de la relation.

L’ancienne petite amie du rappeur affirme qu’il l’a attrapée par les poignets, l’a traînée, poursuivie et lui a lancé une bouteille lors d’une violente confrontation qui a eu lieu dans un hôtel de la Nouvelle-Orléans pendant que Hanks tournait la série télévisée «Votre honneur».

Parker dit également qu’au moment de l’incident, Hanks lui a dit que personne ne la croirait parce qu’elle n’était qu’une «chienne noire du ghetto».

Dans des documents judiciaires obtenus par Page Six, Parker déclare que «les choses sont devenues sombres» peu de temps après, quand elle dit que Hanks «m’a dit qu’il allait« me faire sauter la cervelle »» puis se tuer.

Et de quoi Chet Hanks accuse-t-il l’ex-petite amie Parker en réponse?

Hanks, qui nie catégoriquement les allégations de Parker, affirme que Parker lui a volé de l’argent et l’a menacé avec une arme mortelle.

Marty Singer, l’avocat représentant Hanks, a déclaré aux journalistes que les allégations de Parker contre son client étaient «complètement fausses, fabriquées et fictives».

Hanks a déposé une plainte contre son ex en janvier, dans laquelle il a accusé Parker de vol, d’agression et de coups et blessures. Il exige également qu’elle rende les 5800 dollars qu’elle aurait volés sur son compte bancaire et affirme que Parker a volé 13700 dollars supplémentaires dans un appartement que les deux avaient partagé à Houston, au Texas.

Hanks dit qu’il a rompu avec Parker après avoir découvert le vol. Il déclare en outre qu’elle s’est ensuite présentée à son domicile de Sugarland, au Texas, avec trois «grands hommes menaçants», dont l’un était armé d’un fusil.

L’altercation physique qui a suivi a été filmée par Hanks et mise en ligne par TMZ.

Dans la vidéo, Hanks accuse Parker de l’avoir menacé avec un couteau et elle semble le frapper avec un pot. Hanks retourne la caméra sur son visage et montre que sa tête saigne visiblement.

L’article continue ci-dessous

Parker est alors entendu dire que Hanks a commencé le combat en la poussant, et Hanks répond qu’elle «essaie de retourner l’histoire».

Selon Parker, elle a agi en état de légitime défense, et c’est Hanks qui lui a brandi un couteau.

Elle dit également que le rappeur l’a de nouveau attaquée peu de temps après la prise de la vidéo, alors qu’elle tentait de sortir de sa résidence après avoir récupéré ses affaires.

L’avocat de Parker aurait déclaré que Hanks aurait déjà dû être accusé d’avoir abusé de Parker.

«Au lieu de cela», a déclaré le représentant, Chet «a tourné en dérision les femmes noires dans le système de justice pénale en proclamant que ce sera un« été des garçons blancs »et un« été de la reine noire »tout en sachant qu’il a été maltraité mentalement et physiquement. une reine noire.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de maltraitance ou de violence domestique, il existe des moyens d’obtenir de l’aide. Pour obtenir des informations et des ressources, visitez le site Web de la hotline nationale contre la violence domestique à thehotline.org.

Toute personne confrontée à la violence conjugale peut appeler la hotline au 1-800-799-SAFE (7233). Si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité, envoyez LOVEIS au 1-866-331-9474.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.