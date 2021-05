De qui parle Twenty One Pilots ‘Formidable? Toutes les théories des fans expliquées

Jenna Joseph, Rosie Joseph, la clique? Voici toutes les théories des fans sur la signification de «Formidable» de TØP.

Avec la sortie de leur nouvel album Échelle et glacial, Twenty One Pilots vient de bénir ses fans avec 11 nouveaux morceaux. Chacun est aussi bon que le suivant, mais «Formidable» est déjà en train de devenir l’un des plus populaires, grâce à son tempo optimiste et ses paroles sincères.

Le morceau dégage une ambiance d’heure d’or, ça sonne un peu comme les Beatles parfois, et Tyler Joseph a même révélé que c’était écrit à l’origine sur le ukelele classique TØP avant de passer à la guitare acoustique.

Le mot formidable lui-même a quelques significations, mais dans le contexte de la chanson, cela signifie être fort et puissant ou inspirer l’émerveillement et la crainte.

Tyler n’a pas encore révélé les inspirations exactes derrière la chanson, donc la signification est déjà devenue un débat populaire parmi les fans. La Clique a émis l’hypothèse que la chanson pourrait concerner la femme de Tyler, Jenna Joseph, ou même leur fille Rosie. D’autres ont interprété les paroles pour parler du groupe, de Josh Dun, de la musique et de la Clique eux-mêmes.

Voici toutes les théories « formidables » de Twenty One Pilots décomposées …

Twenty One Pilots Des paroles formidables: le sens et les théories expliqués.

Au début, grâce à ses paroles et à ses chansons d’amour, les fans croient que «Formidable» est une chanson écrite sur la femme de Tyler, Jenna Joseph. Certaines paroles ont également été interprétées par les fans comme une chanson pour leur fille Rosie.

Dans le premier refrain, Tyler chante: « Mais je ne peux pas croire que je suis pour toi / Ouais, ouais, ouais, je peux mourir avec toi », que les fans ont pris pour faire référence à sa relation avec Jenna.

Dans le premier couplet, Tyler chante également sur le fait de rencontrer quelqu’un pour la première fois, peut-être sa fille Rosie, née en février 2020: « Et je sais que nous venons de nous rencontrer / Mais pourriez-vous m’emmener partout où vous êtes allé? «

Les fans ont souligné que les paroles « J’ai peur de toi maintenant, plus que je ne l’étais au début » pourraient également faire référence à son amour pour Jenna et Rosie. C’est presque plus effrayant maintenant qu’à l’époque parce que son amour et son appréciation sont si profonds.

Cependant, il y a un lyrique dans la chanson qui a certains fans penchés vers une interprétation différente. Tyler chante: « Avance rapide de treize ans maintenant / je ne sais pas ce que c’était, mais d’une manière ou d’une autre nous l’avons joué à l’envers ».

Tyler et Jenna ont commencé à sortir ensemble en 2013, ce qui ne correspond pas tout à fait à la période de temps spécifique mentionnée dans la chanson, mais les fans ont noté que Tyler avait commencé à enregistrer et à sortir de la musique en 2007 avec son album solo. Pas de Phun prévu. Les paroles pourraient être interprétées comme une ode à toute sa carrière, au groupe (y compris Josh) et au fandom «formidable».

Lors d’une discussion sur Reddit à propos de la chanson, un fan a commenté à quel point les paroles « J’ai peur de toi maintenant, plus que je ne l’étais au début » sont similaires à une réplique de « Pet Cheetah »: « Cette clique signifie tellement pour ce mec / Cela pourrait lui faire peur de sa musique / Et avoir peur de la mort, il pourrait la perdre. «

«Pet Cheetah» concerne également le processus créatif de Tyler.

Alors, de qui pensez-vous que «Formidable» est? Jenna, Rosie, le fandom? Tous les trois?

