De quels autres films le réalisateur a-t-il "Thor : Amour et tonnerre"

Taika Waititi est un réalisateur néo-zélandais de 46 ans qui a acquis une grande notoriété après sa performance dans Thor : Ragnarökun film qui signifiait un changement de cap dans la vie du dieu du tonnerre au sein de la Univers cinématographique Marvel parce que le réalisateur a su tirer parti des capacités théâtrales de Chris Hemsworth pour la comédie dans un contexte d’action. Incroyable!

Plus tard, sa carrière a continué à monter avec une reconnaissance importante en 2019 avec la nomination pour Récompense oscar comme meilleur film de son travail JojoLapin qui remporta par la même occasion une statuette de The Academy dans la catégorie Meilleur scénario adapté. La vérité est que la filmographie de ce cinéaste est plus étendue que vous ne le pensez. Nous allons voir!

+Films de Taika Waititi

-Deux voitures, une nuit

Roméo et Polly, deux garçons néo-zélandais, se retrouvent sur le parking d’un pub. Ce qui semble d’abord être une relation rivale se transforme rapidement en une amitié potentielle. Elle donne au garçon une bague en plastique pour qu’il ne l’oublie jamais et il promet de la garder pour toujours.

-Aigle contre. Requin

L’histoire de deux inadaptés socialement maladroits et des façons étranges dont ils essaient de trouver l’amour : se venger des brutes du lycée, déguster des hamburgers et jouer à des jeux vidéo.

-Garçon

L’histoire se déroule sur la côte est de la Nouvelle-Zélande en 1984 où Boy, un garçon de 11 ans et un fan dévoué de Michael Jackson, a l’opportunité de rencontrer son père longtemps absent, un criminel qui est revenu pour un sac . d’argent qu’il a enterré il y a des années.

– Chasse aux Wilderpeople

Bella et Hector, des campagnards solitaires, deviennent les parents adoptifs de Ricky, un enfant troublé de la ville. Après quelques ajustements, les choses se passent plutôt bien. Cependant, la mort de Bella signifie qu’Hector doit maintenant prendre soin de Ricky lui-même, et ils ne s’entendent pas. Les services à l’enfance veulent ramener Ricky à l’orphelinat et le garçon s’échappe.

-L’équipe Thor

L’histoire de ce que le puissant dieu nordique brandissant un marteau Thor, Mjolnir, faisait pendant que le reste des Avengers s’affrontaient dans Captain America: Civil War. Il emménage dans un appartement avec l’employé de bureau Darryl Jacobson en Australie.

-Thor : Ragnarök

Thor et Loki doivent affronter ensemble la déesse de la mort, sa sœur Hela, qui détruit le marteau Mjolnir et force le dieu du tonnerre dans un voyage où il rencontre Valkyrie et rencontre l’incroyable Hulk. Malheureusement, Thor ne peut empêcher le ragnarok et la destruction totale d’Asgard.

-Jojo Lapin

Lors de l’effondrement de l’Allemagne nazie, dans la ville fictive de Falkenheim, Johannes « Jojo » Betzler, dix ans, rejoint les Jeunesses hitlériennes. Le garçon est fortement endoctriné par les idéaux nazis incarnés par son ami imaginaire Adolf, une version bouffonne d’Hitler. Lors d’un camp d’entraînement dirigé par le capitaine Klenzendorf, il est surnommé Jojo Rabbit après avoir refusé de tuer un lapin.

