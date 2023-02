De quelle maladie souffre Seo-yul dans la saison 2 de « Alchemy of Souls »

« Alchemy of souls » a créé sa saison 2 sur Netflix et on a pu revoir les protagonistes trois ans après les derniers événements. Seo-yul, joué par Minhyun dans la série coréenneest revenu de la forteresse de Seo-ho et porte toujours un poids lourd.

Le drame se lance deux épisodes chaque samedi à travers la célèbre plateforme de streaming, poursuivant l’histoire des sorciers et des amours impossibles.

Dans la saison 2 de « Alchemy of Souls », Seo-yul retourne à Daeho pour se faire soigner à Sejukwon, l’infirmerie de Songrimcar il est toujours malade. Ici, nous allons vous expliquer ce qu’il a vraiment.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « »L’alchimie des âmes » partie 2.

QUELLE MALADIE A SEO-YUL DANS « ALCHEMY OF SOULS » ?

Depuis le début de la nouvelle saison de « Alchemy of Souls », Seo-yul a exprimé qu’elle souffrait constamment et la blessure qu’il a reçue en combattant un changeur d’âme n’a toujours pas cicatrisé, bien que trois ans se soient écoulés.

La maladie dont souffre Seo-yul C’est en fait une conséquence de la sorcellerie.parce que l’héritier de la famille Seo a un parasite sanguin à l’intérieur qui le fait se tortiller et pour lequel il doit prendre périodiquement des médicaments, sinon il mourra.

Le parasite sanguin pénétrant dans le corps de Seo-yul lors de la première saison de « Alchemy of Souls » (Photo : tvN et Netflix)

COMMENT SEO-YUL A-T-IL ATTEINT LE PARASITE DU SANG ?

Seo-yul a obtenu le parasite du sang en raison de So-I, le voleur qui s’est fait passer pour Jin Bu-yeon dans la saison 1 de « Alchemy of Souls ». Elle avait reçu le ver du Cheonbugwan, en particulier de Jin Mu et Jin U-tak, car elle avait besoin du sang qu’ils avaient extrait de Cho-yeon pour ouvrir la porte Jinyowon et prouver qu’elle était la fille perdue du Famille Jin.

Cependant, dans l’épisode 19, lorsque les jeunes sont piégés à l’intérieur de la barrière de pierre de glace avec un changeur d’âme, Seo-yul a été grièvement blessé et a eu besoin d’une transfusion sanguine. d’urgence, mais cela n’a pas été possible car ils ne pouvaient pas sortir de là.

Ainsi, So-I, qui s’était attaché au sorcier pour sa bonté, il voulait l’aider à transférer le parasite sanguin ça pourrait t’aider.

Le voleur ne lui a jamais dit ce qu’elle lui avait fait, mais lui a donné des médicaments pour survivre. Seo-yul a décidé de garder le silence et n’a jamais voulu s’occuper de ce qu’elle avait.