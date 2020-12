Si vous retournez à l’école et que vous vous souvenez du moment où votre professeur a éclairé à travers un prisme pour créer un arc-en-ciel artificiel, vous connaissez probablement déjà la réponse à cette question.

«Le soleil entier et toutes ses couches brillent», a déclaré Christopher Baird, professeur adjoint de physique à la West Texas A&M University à Canyon, Texas. « La » couleur du soleil « est le spectre des couleurs présentes dans la lumière du soleil, qui résulte d’un jeu complexe de toutes les parties du soleil. »

Donc, essentiellement, si nous essayons de déterminer de quelle couleur est le soleil, nous devons disséquer les rayons du soleil ici Terre et les quantifier. Il existe plusieurs façons de faire cela et elles ne sont pas particulièrement high-tech – en fait, la plupart des enfants ont probablement fait une version de cette expérience.

« Le contenu de couleur d’un faisceau de lumière peut être facilement identifié en faisant passer le faisceau à travers un prisme », a déclaré Baird à 45Secondes.fr. « Ces objets portables simples et bon marché répartissent le faisceau de lumière dans ses divers composants de couleur pure. Chaque couleur pure a une fréquence d’onde distincte. » C’est pourquoi les scientifiques ont tendance à utiliser les mots «couleur» et «fréquence» de manière interchangeable, car la couleur d’un rayon de lumière est définie par sa fréquence – pour lumière visible , le rouge a la fréquence la plus basse et le violet a la plus haute. La gamme de couleurs ou de fréquences dans un faisceau de lumière s’appelle un spectre.

Le spectre électromagnétique, des ondes de fréquence la plus élevée à la plus basse. (Crédit d’image: Shutterstock)

Lorsque nous dirigeons les rayons solaires à travers un prisme, nous voyons toutes les couleurs de l’arc-en-ciel sortir à l’autre extrémité. C’est-à-dire que nous voyons toutes les couleurs visibles à l’œil humain. « Par conséquent, le soleil est blanc », parce que le blanc est composé de toutes les couleurs, a déclaré Baird.

La manière un peu plus sophistiquée de le faire est d’utiliser une caméra, qui prend une mesure quantitative de la luminosité de la lumière frappant différents pixels, et nous donne donc un moyen de tracer la luminosité des différentes fréquences dans le spectre solaire. Si une fréquence particulière était toujours plus lumineuse que l’une des autres, nous pourrions conclure que le soleil est une nuance de cette couleur, mais ce n’est pas le cas. «Lorsque nous faisons cela, nous constatons quantitativement que toutes les couleurs visibles sont présentes dans la lumière du soleil en quantités approximativement égales», a déclaré Baird.

De manière critique, cependant, ces fréquences ne sont pas présentes exactement dans la même quantité, c’est juste que les écarts ne sont pas assez importants pour être significatifs. « Les composants de couleur de la lumière du soleil sont si proches d’être présents en quantités égales qu’il est beaucoup plus correct de dire que le soleil est blanc que de dire qu’il est jaune, orange ou toute autre couleur pure et simple », a déclaré Baird.

Donc, c’est blanc alors.

