De quel chanteur le plus de chansons sont-elles apparues dans les films ?

La musique et les films se complètent depuis de nombreuses années, les chansons aidant à remplir diverses scènes de bonheur, de tristesse, de peur, entre autres émotions, ne présentant pas seulement des environnements silencieux. C’est ici que des scènes et des chansons ont été générées qui sont restées avec le public pendant de nombreuses années.

Cependant, parmi tous les univers musicaux qui sont apparus sur grand écran tout au long de l’histoire du cinéma, il y a un artiste dont les chansons ont été jouées dans plus d’une centaine de films. L’intelligence artificielle de la page Casumo a constaté que Les chansons de Bob Dylan sont apparues dans plus de 123 films différentsétant une référence claire dans la culture populaire.

Une grande liste de films ont utilisé les chansons de Dylan pour donner vie à leurs productions. Par exemple, »The Times Are A-Changin » peut être entendu dans le générique d’ouverture de »Watchmen ». Sa chanson »It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) » peut être entendue dans le film culte de 1969 »Busco Mi Camino ». »Blowing in the Wind » peut être entendue chantée par Jenny ( Robin Wright ) dans »Forrest Gump », parmi tant d’autres.

Alors que Dylan a le numéro avec sa musique apparaissant dans plus de films, juste derrière lui se trouve le roi du rock and roll, Elvis Presley, avec leurs chansons apparaissant dans un total de 119 films différents. De là, le top 5 a David Bowie avec 113 apparitions, Les pierres qui roulent avec 96 et Bruce Springsteen avec 90.

Bien que cette liste puisse changer à l’avenir, il est clair que les films ne pourraient pas exister sans musique, car ils aident à couvrir et à donner vie à diverses scènes pleines d’émotions. En outre, de nombreux téléspectateurs trouvent une chanson préférée dans un film, de nombreuses chansons devenant populaires après avoir été présentées dans un film.