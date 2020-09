De PUBG à Camcard: parmi les 118 applications chinoises interdites, voici celles qui vous manqueront

Personnel PF02 sept. 2020 21:23:33 IST

Le jeu extrêmement populaire PUBG, l’application de selfie FaceU et l’application de numérisation de cartes de visite Camcard font partie des 118 applications qui ont été interdites mercredi par le ministère de l’Information et de la Technologie de l’Union pour des raisons de sécurité.

L’Inde était le plus grand marché de PUBG, le pays représentant le plus grand nombre (175 millions) de téléchargements de l’application. Cela représentait 24% des chiffres mondiaux, selon NDTV.

FaceU est également une application largement utilisée dans le monde, avec 300 millions d’utilisateurs dans le monde.

L’interdiction de 118 applications liées à la Chine est la troisième répression de ce type par le gouvernement de l’Union depuis le 29 juin, lorsque le gouvernement a interdit pour la première fois 59 applications. TikTok, l’application de médias sociaux très populaire, a été incluse dans la première liste de 59 applications interdites par le gouvernement.

La deuxième répression de ce type, le 27 juillet, concernait 47 applications qui étaient des clones d’applications auparavant interdites.

Ces mesures ont été prises après des affrontements le long de la ligne de contrôle effectif entre les troupes indiennes et chinoises. Le nombre total d’applications liées à la Chine qui ont été interdites par le gouvernement s’élève désormais à 224.

Voici un aperçu des principales applications chinoises qui ont été interdites mercredi –

PUBG

PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) est un jeu en ligne qui peut être joué sur des téléphones mobiles (Android et iOS), des ordinateurs personnels et également des consoles de jeu comme Xbox, comme mentionné dans un rapport de L’homme d’État.

Dans un jeu PUBG, 100 joueurs sautent sur un champ de bataille choisi par eux, sans armes ni armes, et se chargent de collecter des fournitures et des munitions qui les aideront à survivre.

Suivez les mises à jour en direct sur l’interdiction des applications chinoises en Inde ici

Le jeu a été extrêmement populaire en Inde et environ 22 lakh du pays ont joué au jeu en mai 2020, selon un Fois maintenant rapport.

En fait, au début de 2019, lorsqu’une mère inquiète d’une élève de neuvième année s’est plainte au Premier ministre Narendra Modi de la dépendance en ligne de son fils lors de l’événement Pariksha Pe Charcha 2.0 à Delhi, plus tôt cette semaine, il a commenté avec légèreté: «Ye PUBG -wala hai kya? » [“Is your son also a fan of PUBG?”]

Alors que le jeu PUBG a été développé par un fabricant de jeux coréen, sa version mobile a été développée par Tencent, un conglomérat chinois.

Autres applications interdites

FaceU, qui a été acquise par la startup chinoise Toutiao en 2018, permet aux utilisateurs de choisir leurs autocollants préférés ou d’ajouter des effets intéressants et exagérés en temps réel lors de la prise de selfies et de vidéos.

L’application encourage les utilisateurs à discuter en vidéo avec des amis et même des inconnus tout en jouant avec ses autocollants amusants.

Xiaomi ShareSave vise à offrir un moyen rapide et efficace de commander des produits de l’écosystème Xiaomi qui n’ont pas été commercialisés en dehors de la Chine, selon NDTV.

Il a été lancé par la société chinoise Xiaomi en janvier 2019.

Camcard, une autre application chinoise, est utilisée pour lire et enregistrer des cartes de visite rapidement et avec précision sur les smartphones.

Selon le site Web officiel de l’application, elle peut être utilisée pour «échanger des cartes de visite électroniques en toute sécurité» avec d’autres personnes.

La “ sécurité du cyberespace ” citée comme motif d’interdiction

Le Centre, évoquant les raisons de l’interdiction des applications mercredi, a déclaré dans un communiqué de presse: “La compilation de ces données, leur extraction et leur profilage par des éléments hostiles à la sécurité nationale et à la défense de l’Inde, qui en fin de compte empiètent sur la souveraineté et l’intégrité de l’Inde. L’Inde est un sujet de préoccupation très profonde et immédiate qui nécessite des mesures d’urgence, “

Le gouvernement avait donné une justification similaire pour ses actions contre le premier ensemble de 59 applications. Le ministère de l’informatique avait déclaré que l’interdiction avait été mise en place au vu des informations disponibles selon lesquelles ils étaient “engagés dans des activités préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’État et à l’ordre public”.

“Cette décision” sauvegardera les intérêts de millions d’utilisateurs indiens mobiles et Internet. Cette décision est un geste ciblé pour assurer la sécurité et la souveraineté du cyberespace indien », avait-il ajouté.

L’interdiction de ces applications peut être considérée comme faisant partie d’une politique visant à réduire l’influence de la Chine sur l’économie indienne et à assurer la sécurité des données. En juillet, le Premier ministre Narendra Modi a également lancé le Aatmanirbhar Innovation Challenge, invitant la technologie et la communauté indiennes à créer un écosystème d’applications Aatmanirbhar.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂