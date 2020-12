De près au concert virtuel «  Tokyo Super Hits Live 2020  » de Spotify – Spotify

Crédit photo: THINGS

De RapCaviar à iViva Latino! et A1, Les listes de lecture phares de Spotify aident les auditeurs du monde entier à tomber amoureux de nouveaux artistes de tous genres. Ces listes de lecture – et les événements en direct qui en découlent – ont aidé les artistes à élargir leurs bases et à se connecter plus étroitement avec les fans anciens et nouveaux. Récemment, notre Tokyo Super Hits! playlist a ouvert la voie à la J-pop, offrant les grandes œuvres d’artistes pop japonais à un public mondial.

La semaine dernière, nous avons présenté les Tokyo Super Hits! à encore plus d’auditeurs grâce Tokyo Super Hits en direct 2020, un concert virtuel en direct pour les fans de J-pop du monde entier. Des centaines de milliers de personnes aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Corée, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines et en Indonésie ont écouté une diffusion en direct de trois heures de performances et de commentaires de certains des plus grands noms de J -pop.

Les sept artistes qui se sont produits lors de l’événement comprenaient des créateurs établis comme ARASHI, Parfum, Fin du monde, et [Alexandros]et les artistes émergents de Early Noise comme Vicke Blanka, Vaundy, et Macaroni Empitsu. Pendant leurs sets, chaque acte était entouré d’effets sur scène tels que des panneaux LED, des confettis, des feux d’artifice, des faisceaux laser et des miroirs rotatifs pour créer un régal pour les yeux des spectateurs ainsi que pour les oreilles.

Ce soir-là, l’événement est devenu le hashtag tendance numéro un (#TokyoSuperHits) sur Twitter au Japon et a conservé sa position tout au long de l’événement alors que les fans regardaient depuis leurs ordinateurs et smartphones et que des millions de personnes regardaient le microsite.

Découvrez quelques gros plans de Tokyo Super Hits en direct 2020.