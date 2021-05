De plus en plus proche: Jennifer Aniston a félicité Brad Pitt

Ben Affleck et Jennifer Lopez ils se sont réconciliés après 17 ans et passent actuellement du temps ensemble. S’ils le pouvaient, pourquoi Jennifer Aniston et Brad Pitt ne le feraient-ils pas?, c’est ce que se demandent les fans des acteurs. Les rumeurs d’un rapprochement entre eux se multiplient et récemment L’actrice lui a laissé un compliment qui a déjà été pris par ses followers comme une indication d’une nouvelle relation..

Ils étaient en couple pendant sept ans et se sont séparés en 2005. après quoi Brad la quittera pour Angelina Jolie, avec qui il a aujourd’hui une bataille juridique après son divorce en 2016. Du côté de Jen, elle a également officialisé un mariage avec Justin Theroux qui a duré sept ans. Fin février, un nouveau rapport a vu le jour aux États-Unis qui assurait le rapprochement entre les stars.

Selon le support US hebdomadaire, sont plus proches que jamais, surtout depuis 2019 quand il a assisté à sa fête de 50 ans et a été vu entrer dans l’hôtel où la célébration a eu lieu. Ils ont également déclaré: « Ils ont été en contact pendant la détention, bavardant au téléphone ou sur Zoom. De plus, ils se sont vus de temps en temps. Ils ont des horaires qui les prennent toute la journée alors ce qu’ils font, c’est se voir secrètement ».

C’est pourquoi ses nouvelles déclarations attirent davantage l’attention. Dans une interview, il a trouvé Accéder à Hollywood, les actrices de Amis Ils ont passé en revue les noms les plus importants qui ont traversé la sitcom, de chacun à Spécial sur HBO Max. Comme Courteney Cox et Lisa Kudrow ont énuméré leurs collègues, Aniston les a interrompus et noté: « M. Pitt était merveilleux, il était fanatique ».







L’actrice a fait référence à la participation de l’acteur à l’épisode 9 de la saison 8 « Celui qui a la rumeur », dans lequel Brad joue un vieil ami de Ross, avec qui Rachel détestait au lycée. Ce n’est pas la première approche publique qu’ils ont, depuis l’année dernière, ils ont flirté lors d’un événement caritatif au milieu de la lecture de Fast Times.