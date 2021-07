De plus en plus proche : Henry Cavill est déjà en pourparlers avec Marvel

Aujourd’hui, nous avons divers acteurs dans les grandes productions hollywoodiennes, mais peu sont aussi appréciés qu’il l’est. Henri Cavill. En revêtant le costume de Superman dans DC Extended Universe, il a gagné l’affection d’une grande partie du public, bien que maintenant, son avenir semble plus proche du chemin de l’autre côté de la rue : le Univers cinématographique Marvel.

Ce n’est pas une nouvelle que le lien entre l’interprète et Warner Bros. ne s’est pas terminé de la meilleure des manières, car il a été licencié du DCEU après avoir refusé de faire une apparition dans Shazam ! et le résultat de la Justice League 2017 n’est pas positif. Ces derniers jours, il a été dit que la société de production prévoyait un retour dans le film Black Adam avec Dwayne The Rock Johnson et nous devrons attendre si cette possibilité se réalise.

Henri a déjà montré ce qu’il peut faire dans les bandes de super-héros, et c’est pourquoi le MCU a posé les yeux sur lui, tel que rapporté par Daniel Ricthman. Les premières fuites assurent qu’il a appelé Kevin Feige après que WB a annoncé qu’ils cherchaient un nouveau Superman et que le président de la franchise a deux rôles en tête pour lui : Capitaine Britania Oui Hercule, avec la chance qu’il ait une apparition dans Thor : Amour et Tonnerre.

maintenant le site Petit écran assure par des sources directes que Cavill a été vu dans les bureaux de Marvel Studios situés à Londres, en Angleterre. Selon le rapport, Il est entré avec plusieurs personnes pour finaliser les détails de son prochain rôle et parler « face à face » avec les personnes qui s’intéressent à lui, puisqu’il a une méthode bien particulière pour assumer un rôle : les producteurs doivent être convaincus à 100 % pour l’embaucher.

Un point en sa faveur MCU c’est qu’ils ont une bonne réputation en termes de relations avec leurs stars, et c’est quelque chose que l’acteur n’a pas trouvé dans Warner Bros. Pour le moment, aucune voix officielle n’a confirmé cela, mais on s’attend à ce que dans les semaines à venir il y aura être des nouvelles importantes. Pendant, Henry Cavill a plusieurs projets devant lui: redémarrage montagnard, Argylle avec Dua Lipa et redeviendra Sherlock Holmes dans la suite de Enola Holmes.