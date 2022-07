De plus en plus éloigné de Marvel : Andrew Garfield a un nouveau projet

UNIVERSAL STUDIOS

Le protagoniste de Spider-Man : No Way Home rejoint le réalisateur de Deadpool 2 dans un nouveau projet. C’est le vrai personnage qu’il incarnera dans une mini-série !

© GettyAndrew Garfield a un nouveau projet avec Universal Studios.

amoureux de Univers cinématographique Marvel partager un rêve : voir Andrew Garfield de retour dans la franchise de super-héros. L’acteur a fait ses débuts en 2012 avec L’incroyable homme-araignée et deux ans plus tard, il a répété son rôle de Peter Parker dans la suite. Cependant, son troisième versement a été annulé et ce n’est que l’année dernière qu’il est revenu avec Spider-Man : Pas de retour à la maison aux côtés de Tom Holland et Tobey Maguire. Cela semble avoir été laissé de côté, puisque vient de confirmer un nouveau rôle qui n’a rien à voir avec Spider-Man.

Bien qu’une grande partie de l’auditoire spécule sur l’annonce de L’incroyable Spider-Man 3, la vérité est que le nominé aux Oscars ne perd pas de temps et s’implique dans de nouveaux projets. Alors il l’a fait avec la série Sous la bannière du cielqui sortira très prochainement dans Étoile+ en Amérique Latine. Non seulement ses fans ont trouvé qu’il s’agissait d’un travail remarquable, mais les Emmy Awards le considérant dans la catégorie du meilleur acteur.

La production dont Andrew Garfield est tombé amoureux cette semaine est intitulée Air chaud. Il s’agit d’une mini-série dans laquelle l’acteur Marvel enlèvera son costume de Spider-Man pour incarner le célèbre homme d’affaires britannique Richard Branson. On ne sait toujours pas sur quelle plate-forme il sera émis, puisqu’il s’agit d’un produit de Studios internationaux universels qui est toujours en négociation avec différents services d’abonnement.

Tel que rapporté par Deadline, Air chaud pourrait être dirigée par David Leitchle cinéaste derrière piscine morte 2. avec scénario de Jon Crockerla fiction comportera six épisodes basés sur le livre sales tourspublié par le journaliste d’investigation Martin Grégoire et qui suit le milliardaire excentrique et la montée de Virgin Airways. Son entreprise controversée est née en 1984 lorsqu’il a lancé Virgin Atlantic avec un avion affrété.

Quatre ans plus tard, cependant, sa société menaçait la domination de British Airways sur le marché britannique alors qu’elle commençait à obtenir des créneaux d’atterrissage au principal aéroport de Londres. Depuis, une compétition pleine d’astuces, d’infiltrations, de fausses informations et de procès a fait de Richard Branson l’un des hommes d’affaires les plus controversés de ces dernières décennies.

