De plus en plus de smartphones n’auront pas de chargeur dans les boîtes

Non seulement Samsung, mais maintenant aussi Xiaomi. La tendance menant à la suppression des chargeurs des boîtiers de smartphone a commencé avec Apple et affecte maintenant certains des principaux fabricants d’appareils, qui dans leurs prochains produits ils n’incluront pas un adaptateur mural pour charger les smartphones. Un choix compréhensible mais qui met ces fabricants dans une position plutôt inconfortable: après l’annonce d’Apple concernant l’absence de chargeur dans la box de l’iPhone 12, tous ces fabricants avaient publié sur leurs réseaux sociaux des posts qui se moquaient de la décision. Contenu qui a maintenant été supprimé par magie.

Le premier était, en fait, Samsung: d’abord avec un lancement social, il avait fait savoir à tous les utilisateurs que ses appareils, contrairement aux iPhones, fournissaient toujours un chargeur, puis le message a été supprimé au moment où les premières rumeurs ont émergé. selon lequel le prochain Galaxy n’aura pas de chargeur dans la boîte. Maintenant c’est au tour de Xiaomi, le géant chinois qui après la présentation de l’iPhone 12 avait publié une vidéo de déballage de son Mi 10 T Pro où l’on ne pouvait voir que le chargeur dans la boîte. «Nous n’avons rien laissé de côté», lit-on dans le message.

Apparemment, cependant, dans les prochains modèles, ils laisseront quelque chose hors de la boîte: le chargeur. Cela a été confirmé par le PDG de Xiaomi, Lei Jun, dans un article publié sur le réseau social chinois Weibo. Selon Jun, la décision a été prise « en réponse à l’appel écologique », des raisons similaires à celles qui ont conduit Apple à retirer le magazine (en plus bien sûr des économies en termes de coûts de production). Le fait est que les deux sociétés se sont dépêchées de revenir sur leurs pas en ce qui concerne la moquerie sociale qui avait tant poussé les utilisateurs à argumenter contre la décision d’Apple.

Une implication qui, d’ailleurs, souligne une fois de plus le leadership d’Apple dans ce secteur, où des choix courageux et controversés comme celui-ci ont toujours ouvert la voie à d’autres entreprises. Pensez simplement à la décision de supprimer le trou pour le câble audio, accueilli froidement par le public et avec dérision sociale par d’autres entreprises. Mais maintenant, ils ont tous enlevé le trou de leurs produits. Tout comme à l’époque, ceux qui perdent vraiment ne sont que les consommateurs, qui devront désormais s’accrocher aux anciens chargeurs pour ne pas avoir à ajouter quelques dizaines d’euros au prix déjà astronomique des smartphones.