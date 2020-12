De plus en plus de films de DC Comics obtiennent des retombées de l’émission télévisée HBO Max

Warner Bros. a des projets d’expansion majeurs pour son univers DC, grâce à HBO Max. Le studio a déjà annoncé officiellement le Pacificateur série, qui est un spin-off du prochain James Gunn La brigade suicide. De plus, Matt Reeves travaille sur une spin-off de Le Batman aussi. Cela étant dit, le studio ne démarre que lorsqu’il se tourne vers l’avenir des connexions grand et petit écran, tout comme Marvel Studios et Disney +.

Dans une nouvelle interview, le président de DC Films, Walter Hamada, a parlé de l’avenir de la franchise DC. DC Films va désormais « travailler avec les cinéastes pour développer des ramifications de films – des séries télévisées qui fonctionneront sur HBO Max et s’interconnecteront avec leurs efforts sur grand écran », selon un nouveau rapport. «Avec chaque film que nous regardons maintenant, nous nous demandons:« Quel est le potentiel de retombée de Max? », A expliqué Hamada. En ce qui concerne les autres retombées potentielles de HBO Max, il existe de nombreuses idées qui viendront probablement de projets sur grand écran ou de moyens de mettre en place de futurs films.

Walter Hamada n’est pas entré dans les détails, mais il y a un certain nombre de projets DC en cours qui ont le potentiel pour un composant HBO Max. Le service de streaming vient de démarrer Wonder Woman 1984 le jour de Noël, qui est également sorti en salles simultanément. C’est une décision que tous les autres grands studios surveillent car elle pourrait très bien être l’un des modèles commerciaux à venir pour la sortie de grands films. Warner Bros.a toute sa liste de sortie 2021 prête pour le système hybride, bien qu’elle ait reçu beaucoup de réactions négatives de la part des cinéphiles et des cinéastes.

Jusqu’à présent, WarnerMedia n’a présenté que des chiffres vagues en regardant le succès de Wonder Woman 1984. Jusqu’à présent, ils disent que des millions de personnes se sont connectées pour diffuser la suite très attendue, qui a également pu rapporter 16,7 millions de dollars au cours du week-end de vacances. Le studio a déclaré que la performance de la suite avait « dépassé nos attentes pour toutes nos mesures clés de visualisation et d’abonnés ». Il leur suffisait de sortir et d’annoncer officiellement que Wonder Woman 3 se passe avec le retour de Gal Gadot et de la réalisatrice Patty Jenkins.

Le flash plongera dans le multivers de DC et il y a beaucoup de questions sur la façon dont cela fonctionnera sur grand écran. Peut-être que Warner Bros. plongera dans une série limitée de HBO Max pour aider à expliquer les choses. Les fans de DC ont également posé des questions sur un Wonder Woman spin-off se concentrant sur The Amazons et une autre série se concentrant sur Black Canary de Jurnee Smollett de Oiseaux de proie. Le studio peut emprunter de nombreux chemins, mais tout se résume à une narration plus approfondie. Ensuite, les fans pourront voir Zack Snyder’s Ligue de justice, qui a été découpé en tranches de 4 heures. Il sortira au début de l’année prochaine, exclusivement sur HBO Max. L’entretien avec Walter Hamada a été réalisé à l’origine par le New York Times.

