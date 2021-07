De plus en plus de cigales qui « aiment crier » font leur apparition cet été

Juste au moment où vous pensiez que les cigales étaient parties pour de bon, un autre type de cigale est sur le point d’émerger et ces petits insectes sont des crieurs.

Alors que beaucoup aux États-Unis ont pu découvrir les cigales Brood X, qui sortent tous les 17 ans à travers de minuscules trous dans le sol pour s’accoupler, cet autre insecte est connu sous le nom de cigale du chien et il est sur le point d’avoir son moment au soleil.

Selon une publication sur Facebook de Catoctin Mountain Park à Thurmont, dans le Maryland, la cigale des chiens ou Neotibicen canicularis est une cigale qui apparaît pendant les journées de hot-dog de l’été.

« Pensez-vous que les cigales sont parties ? Détrompez-vous ! Maintenant que les cigales périodiques ont terminé leur cycle de vie, il est temps pour les cigales annuelles d’émerger. … Bien qu’elles soient étiquetées comme annuelles, elles mettent 2-3 ans à se développer et à émerger. Contrairement aux cigales périodiques, la population n’est pas synchronisée permettant une émergence chaque année donnant l’apparence d’être annuelle. Elles sont beaucoup plus grandes que les cigales périodiques et ont les yeux noirs. Comme toutes les cigales, elles sont inoffensives et aiment crier. «

« Ugh. Je pensais que nous en avions fini avec ces choses grossières », a réagi un commentateur.

« Ouais, j’en ai entendu parler hier », a confirmé une autre affiche.

« Juste Noooon », a écrit un autre.

Les cigales Brood X aux yeux rouges globuleux sont apparues au printemps dernier et leur appel d’accouplement a pu être entendu dans plusieurs États, dont la Géorgie, l’Illinois et New York. Le Dr Michael Raupp, entomologiste à l’Université du Maryland, a précédemment déclaré à AUJOURD’HUI que leurs « cris » étaient un appel d’accouplement des insectes mâles.

« Les cigales font ce bruit parce que tout est une question de romance », dit Raupp. « C’est la cigale mâle essayant de convaincre cette personne spéciale qu’elle devrait être la mère de ses nymphes. »

Les cigales canines sont plus grandes que les cigales Brood X et peuvent être identifiées par leur corps vert et leurs yeux noirs.

Et bien qu’il soit noté que toutes les cigales sont inoffensives, il est indéniable qu’elles peuvent être une nuisance, s’écrasant sur des événements sportifs ou même provoquant un accident de voiture.

Mais tout le monde n’a pas trouvé les cigales de Brood X ennuyeuses – certains y ont même vu une opportunité de faire de la bouffe gastronomique à partir des insectes. On ne sait pas encore si les cigales du chien se retrouveront dans des créations culinaires à la mode, ou si elles ont un goût de poulet.

