De nouvelles vidéos de Wonka Set montrent Timothee Chalamet en train de tourner à Oxford

Le premier regard sur Timothee Chalamet en tant que propriétaire excentrique de la chocolaterie Willy Wonka a été révélé l’année dernière, obtenant une réponse mitigée en ligne de la part des fans des précédentes itérations sur grand écran de la célèbre création de Roald Dahl. Maintenant, une nouvelle série d’images et de vidéos prises à Oxford, en Angleterre, a donné un autre bon aperçu de l’interprétation de Wonka par Chalamet alors qu’il continue de filmer le film préquel du même nom. Wonka suivra le personnage dans les années avant qu’il ne s’installe dans son rôle le plus célèbre en tant que propriétaire reclus d’une merveilleuse usine et offre une toute nouvelle trame de fond au monde connu de Wonka.

Chalamet a été vu autour de l’Université d’Oxford alors que le tournage se poursuivait lors de la sortie de mars 2023. Parallèlement au rôle principal du film, Calah Lane est également apparu dans certaines scènes, et un bref aperçu de Hugh Grant a également été repéré par ceux qui regardaient l’enregistrement. Actuellement, on sait peu de choses sur l’intrigue du film, mais jusqu’à présent, il a été suggéré que, entre autres, il mettra en vedette la première rencontre de Wonka avec les Oompa-Loompas. Vous pouvez consulter les dernières images et vidéos ci-dessous.

Wonka Le tournage a initialement débuté en septembre 2021 au Royaume-Uni, avec des tournages à Lyme Regis, Bath, les studios Warner Bros., Leavesden et à Oxford en décembre et encore cette semaine. Le projet a été initialement mis en développement en 2016 après que Warner Bros. a acquis les droits sur le personnage de Wonka, et quelques années plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler sur une liste restreinte d’acteurs pour le rôle principal, notamment Donald Glover, Ryan Gosling et Ezra Miller. En mai 2021, il a finalement été révélé que Chalamet avait été choisi et serait rejoint par une formation d’étoiles comprenant Hugh Grant, Rowan Atkinson, Olivia Colman, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key et Matt Lucas.





Wonka sera l’un des nombreux films de Roald Dahl à venir, Netflix préparant une nouvelle liste de projets Dahl







Alors que Warner Bros. avait déjà les droits pour Wonka en place, un accord a été conclu l’année dernière entre Netflix et la Roald Dahl Story Company, qui verra toute une collection d’adaptations sur divers supports à venir dans un avenir pas trop lointain, y compris une série basée sur le monde de Charlie et la chocolaterie à partir de Thor : Amour et tonnerre réalisateur Taika Waititi et Phil Johnston. Un autre projet connu pour être en production est une adaptation de Mathilde : la comédie musicale, mais l’accord a ouvert de nombreux autres personnages tels que Le BFG, Les Twits, et Fantastique M. Foxentre autres.

Au fil des décennies, les livres de Road Dahl se sont vendus à plus de 300 millions d’exemplaires dans le monde et ont déjà été adaptés en films tels qu’un film d’animation et d’action en direct. Le BFGdeux versions de Les sorcièresle plus récent mettant en vedette Anne Hathaway dans le rôle de la grande sorcière, James et la pêche géante et des séries télévisées telles que Comptines révoltantes et Esio Trot. Avec Wonka arrivant dans les cinémas en mars prochain et Netflix prêt à créer un nouvel univers de contes de Dahl à l’écran, la popularité des œuvres de Dahl ne va pas commencer à diminuer de si tôt.









