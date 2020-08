De nouvelles superstars annoncées pour les champs de bataille de la WWE 2K

2K a annoncé en juillet la sortie de WWE 2K Battlegrounds dans le monde le 18 septembre 2020 pour Xbox One, y compris Xbox One X, Windows PC via Steam, Nintendo Switch, PS4 et Stadia.

Dans le cadre de Gamescomm 2K, il a annoncé diverses nouveautés du titre à travers un nouveau trailer présenté par Jerry The King Lawler, légendaire lutteur de la WWE.

Légendes miniatures de la WWE dans ces champs de bataille de la WWE 2K

Concernant ces nouveaux détails, ce sont de nouveaux combattants qui ont été annoncés aujourd’hui. Un bon exemple est l’inclusion de AJ Styles ou Finn Bálor. Nous pouvons également gérer des légendes miniatures, comme Beth Phoenix. Ce champ de bataille de la WWE 2K comprendra plus de 70 combattants.

Pour cette raison, dans la bande-annonce, il a été possible de voir d’un premier coup d’œil comment on le verra se battre dans le mode Steel Cage et des personnages tels que les Bella Twins. WWE 2K Battlegrounds arrivera sur Xbox One et PC le 18 septembre, bien qu’il puisse déjà être précommandé et débloquer une autre légende, Edge, disponible le même jour de lancement.