De nouvelles suites Harry Potter pourraient être en route, suggère WarnerMedia Boss

Même si nous avons eu une production scénique très réussie, une série de films dérivés et une émission de télévision à venir, il semble qu’il pourrait y avoir plus de retrait du monde de JK Rowling.

« Il y a cette petite chose appelée Harry Potter, qui est l’une des franchises les plus appréciées. Et nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir nous associer à JK Rowling et je dirais donc qu’il y a aussi beaucoup de plaisir et de potentiel là-bas », Kilar a déclaré à la conférence Morgan Stanley sur la technologie, les médias et les télécommunications, selon The Hollywood Reporter.