De nouvelles souches de bactéries trouvées sur la station spatiale pourraient aider les astronautes à faire pousser des plantes sur Mars

17 mars 2021 12:56:31 IST

Une étude récente indique que quatre souches de bactéries ont été découvertes à la Station spatiale internationale (ISS). Trois des souches bactériennes sont nouvelles et étaient auparavant inconnues de la science. L’ISS est un laboratoire orbital situé en orbite terrestre basse (LEO) qui a vu de nombreux astronautes se rendre pour entretenir la station et réaliser des expériences scientifiques dans son environnement de microgravité. Au cours des six dernières années, des astronautes de différents équipages ont collecté des échantillons de huit endroits de la station spatiale, pour rechercher la présence de microbes. Selon un CNN rapport, les dernières souches bactériennes proviennent du Méthylobactéries famille.

Les quatre souches découvertes appartiennent à une famille de bactéries trouvées dans le sol et l’eau douce, mais les scientifiques ne connaissaient que Methylorubrum rhodesianum. Grâce à leurs découvertes, les chercheurs ont découvert que les trois autres microbes sont des parents de Methylobacterium indicum – une bactérie isolée du riz qui peuvent utiliser des composés basiques à un carbone comme le méthanol ou le méthane comme source de carbone pour se développer. Les bactéries sont impliquées dans la fixation de l’azote, où l’azote moléculaire (N2) de l’air est converti en ammoniac (NH4) et en croissance des plantes, et peut éloigner les agents pathogènes des plantes. Les scientifiques pensent que les bactéries seront utiles à la croissance des plantes dans l’espace – un outil utile pour les futurs astronautes qui vivent dans l’espace pendant de longues périodes.

Déclarant que les nouvelles souches pourraient avoir des «déterminants génétiques biotechnologiquement utiles», les scientifiques ont déclaré que l’isolement de nouveaux microbes qui aident à la croissance des plantes dans des conditions défavorables est essentiel. Les chercheurs de la NASA Kasthuri Venkateswaran et Nitin Kumar Singh ont travaillé sur cette recherche, selon le communiqué. Tous deux sont stationnés au Jet Propulsion Laboratory (JPL) à Pasadena, en Californie, où Kasthuri est chercheur principal et Nitin est ingénieur en protection planétaire.

En l’honneur du scientifique indien Ajmal Khan, les chercheurs ont voté pour nommer les nouvelles souches de bactéries Methylobacterium ajmalii, selon un Voix de l’Amérique rapport. Avec Venkateswaran et Singh, des chercheurs de l’Université de Californie du Sud, de l’Université Cornell et de l’Université d’Hyderabad ont également participé à l’étude.

Il a été publié dans la revue scientifique à comité de lecture Frontières en microbiologie le 15 mars.

