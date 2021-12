De nouvelles scènes de Batman confirment qu’il s’agit du film le plus sinistre de DC

Le Batman C’est la prochaine entrée dans la mythologie de la chauve-souris Gotham au cinéma et cela ressemble déjà à un projet révolutionnaire du talentueux cinéaste Matt Reeves et avec Robert Pattinson dans la peau de Bruce Wayne. Tout ce que nous avons vu de ce film jusqu’à présent pointe vers une histoire sombre qui explorera la psyché de son protagoniste alors qu’il tente d’arrêter un tueur en série basé sur le personnage réel connu sous le nom de « Le Zodiaque ».

Une nouvelle bande-annonce du film, exclusive au Japon, montre des scènes inédites du film et confirme un soupçon que nous avions il y a longtemps : c’est l’entrée la plus sinistre de DC Comics au cinéma. Il est vrai que la trilogie de Christophe Nolan sur la chauve-souris a un quota élevé d’obscurité et le Homme chauve-souris présenté par Zack Snyder n’est pas étranger à la violence, mais tout indique que ce film sera le plus « Inquiétant ».

The Batman est un film dérangeant

Le réalisateur du film a anticipé que l’axe central de l’histoire a à voir avec l’enquête sur un tueur en série qui aura de graves conséquences sur l’esprit de Bruce Wayne déjà endommagé par les traumatismes de son passé. Il semble que le script de ce projet plonge dans le héros de Gotham comme jamais auparavant en montrant une version du justicier différente de tout ce que nous avons vu auparavant. Implacablement violent !

« Je pense que ce film a probablement le Batman le plus effrayant jamais réalisé, car l’idée de ce que fait Batman est terrifiante. C’est un roman policier, un film d’action et un thriller psychologique », a souligné la tête du film, qui a aussi l’un des antagonistes les plus cruels depuis l’arrivée du héros au cinéma : Riddler, un tueur en série basé sur le vrai criminel connu seulement sous le nom « Le Zodiaque ».

Le Batman met en vedette Robert Pattinson dans Bruce Wayne, Andy Serkis dans Alfred, Paul Dano dans Riddler, Zoë Kravitz dans Selina Kyle, Colin Farrell dans Oswald Cobblepot, Jeffrey Wright dans James Gordon et John Turturro dans Carmine Falcone, entre autres. Le film sortira dans les salles du monde entier le 3 mars 2022.

