De nouvelles rumeurs émergent sur le développement de « Half-Life 3 »

Christian Dior Hydra Life Pores Away Pink Clay Mask - masque

Une peau saine et parfaite, de près et de loin en 3 minutes. Cette argile nouvelle génération, enrichie en minéraux naturels et en extraits de jojoba, purifie en profondeur la peau, réduit la visibilité des poresë et matifie la peau. Luxuriant, aéré et naturellement rose, cette argile fouettée douce se transforme en une mousse raffinée au moment du rinçage à l'eau pour éliminer délicatement les impuretés. En 3 minutes, la peau est matifiée et veloutée, pores et inégalités sont atténués. Jour après jour, le grain de peau est propre, raffiné et uniforme. La peau est saine et naturellement belle. Avec application : * Visibilité des pores -16 % * Pureté du teint + 25 % * Maturité de la peau + 24 % * (Score d'auto-évaluation, 43 femmes)Après 1 mois : * Visibilité des pores -25 % * Pureté du teint + 36 % * Maturité de la peau + 22 % * (Score d'auto-évaluation, 43 femmes)L'argile rose avec des minéraux naturels nettoie la peau et réduit la visibilité des poresë. L'extrait de jojoba prend soin de la peau. Conseils d'utilisation : * Appliquer sur une peau du visage propre et laisser reposer 3 minutes en évitant le contour des yeux et des lèvres. * Rincez ensuite à l'eau claire Ultra sensible, ce masque peut être utilisé 2 à 3 fois par semaine. Pour tous types de peau.