De nouvelles recherches suggèrent que nous n’avons peut-être pas besoin de boire autant d’eau que nous le pensions

C’est une croyance commune que nous devrions boire au moins deux litres d’eau par jour pour rester hydraté, mais de nouvelles recherches de l’Université d’Aberdeen suggèrent que cela n’est peut-être pas tout à fait exact. Les scientifiques ont interrogé 5 604 personnes de 23 pays différents, âgées de 8 jours à 96 ans, pour étudier la quantité d’eau dont le corps humain a réellement besoin. L’étude a impliqué des participants buvant de l’eau contenant des isotopes stables de deutérium substitués à certaines molécules d’hydrogène, permettant aux chercheurs de suivre le taux de renouvellement de l’eau du corps.

Photo : Agence KOBU/Unsplash

Les résultats ont montré que les personnes ayant un taux de roulement élevé, comme celles vivant dans des climats chauds et les femmes enceintes ou allaitantes, avaient besoin de plus d’eau. En moyenne, les hommes âgés de 20 à 35 ans ont un chiffre d’affaires quotidien de 4,2 litres, qui diminue avec l’âge, tandis que les femmes de la même tranche d’âge ont un chiffre d’affaires de 3,3 litres, qui diminue également avec l’âge. Cependant, le professeur John Speakman de l’Université d’Aberdeen a souligné que la quantité d’eau qu’un individu doit boire est déterminée par la différence entre sa consommation totale d’eau et la quantité d’eau qu’il tire de sa nourriture. Il convient de noter qu’environ 15 % du renouvellement de l’eau provient de l’eau produite par le métabolisme et les échanges d’eau de surface.

Photo : Giorgio Trovato/Unsplash

Des études antérieures sur la consommation d’eau se sont appuyées sur les habitudes alimentaires déclarées par les gens pour estimer leurs besoins en eau, mais le professeur Speakman note que ces estimations peuvent être erronées car les gens sous-déclarent souvent leur consommation alimentaire. D’après les résultats de cette étude, la consommation d’eau quotidienne moyenne nécessaire est plus proche de 3,6 litres. Il est important de se rappeler que de nombreux aliments contiennent également de l’eau, donc une alimentation variée peut contribuer de manière significative à nos niveaux d’hydratation. Cette recherche montre qu’il n’y a pas d’approche unique pour la consommation d’eau et que les besoins individuels peuvent varier considérablement.