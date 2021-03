De nouvelles recherches suggèrent l’origine possible du curieux Oumuamua: ce ne sont pas les restes d’un naufrage spatial, mais d’une planète

En octobre 2017, Pan-STARRS d’Hawaï a trouvé un objet très étrange. C’était un objet en forme de cigare bleu clair, allongé, rougeâtre et qu’en plus, il a l’honneur d’être le premier objet interstellaire que nous ayons découvert dans notre système solaire. La recherche a suggéré qu’il tournait, qu’il était propulsé par quelque chose, qu’il n’avait pas de queue et qu’il n’émettait pas d’ondes radio, mais son origine était un mystère.

L’une des théories les plus curieuses, proposée par deux chercheurs de Harvard, a mis sur la table la possibilité qu’il s’agisse «d’une sonde envoyée intentionnellement sur Terre par une civilisation extraterrestre» ou «des restes d’un naufrage interstellaire». Aujourd’hui, deux astrophysiciens de l’Arizona State University, Steven Desch et Alan Jackson, estiment avoir frappé la cible: ce ne sont pas les restes d’un naufrage, mais très probablement, ce sont des restes d’une planète similaire à Pluton.

Un coup porté à Pluton d’un autre système solaire

La recherche, qui a été publiée dans le Journal of Geophysical Research: Planets, suggère que Oumuamua pourrait être un vestige d’une planète semblable à Pluton d’un autre système solaire. Jackson explique qu ‘ »il a probablement été déchiré par un impact il y a environ 500 millions d’années et jeté hors de son système d’origine ».

Comment en sont-ils arrivés à cette conclusion? Enquête sur la glace. Les chercheurs ont évoqué la possibilité que l’objet soit constitué de différentes glaces et ont calculé la vitesse à laquelle ces glaces se sublimeraient en traversant le soleil. De cette façon, nous pourrions calculer l’effet de fusée (cela se produit lorsque la chaleur du soleil fait fondre la glace des comètes, ce qui provoque une certaine accélération), la masse, la forme et la réflectivité de ladite glace.

Cela était d’une importance vitale pour l’enquête, car « un morceau de glace serait beaucoup plus réfléchissant que les gens ne le pensaient, ce qui signifie que [el objeto] il pourrait être plus petit. « S’il était plus petit, l’effet de fusée pourrait être plus puissant et, par conséquent, il serait expliqué que la poussée était plus grande que celle que les commentaires éprouvent habituellement.

De plus, les chercheurs ont découvert azote solide, un type de glace trouvé à la surface de Pluton et Triton. La présence de cette glace correspondait aux caractéristiques de l’objet. Ils ont calculé à quel point le corps devrait être réfléchissant pour correspondre aux observations et à la valeur. « s’est avéré être le même que celui que nous avons observé sur les surfaces de Pluton ou de Triton, des corps recouverts de glace azotée. »C’est-à-dire qu’il s’agit probablement des restes d’une planète semblable à Pluton ou Triton (satellite de Neptune).

Enfin, les chercheurs concluent qu’il n’était probablement pas si plat lorsqu’il est entré dans notre système solaire, mais que en fondant et en perdant plus de 95% de sa masse, il a acquis cette forme allongée particulière. «Au fur et à mesure que les couches externes de glace azotée s’évaporaient, la forme du corps serait devenue progressivement plus plate, tout comme le fait un pain de savon lorsque les couches externes se déteignent à l’usage», explique Jackson.

Via | Phys