De nouvelles preuves dans la mort de Tristyn Bailey révèlent qu’Aiden Fucci a assassiné une adolescente après avoir rejeté ses avances

Les détectives enquêtant sur la mort de Tristyn Bailey ont publié des documents qui révèlent les derniers moments tragiques de l’adolescente, racontés par Aiden Fucci, qui est accusé de son meurtre.

L’arrestation de Fucci est devenue virale après avoir pris un Snapchat depuis la banquette arrière d’une voiture de police avec la légende : « Hé les gars, est-ce que quelqu’un a vu Tristyn dernièrement ? »

Depuis lors, l’adolescent de 14 ans a été accusé de meurtre au premier degré pour la mort de Bailey le 8 mai 2021 à St. Johns, en Floride.

Bailey, 13 ans, a été poignardée 114 fois dans les bois près de chez elle le jour de la fête des mères.

Il y a de nouvelles preuves dans le meurtre de Tristyn Bailey.

Les nouveaux documents ont révélé des entretiens avec Fucci, ses amis et des preuves troublantes trouvées au domicile du meurtre présumé.

Du sang et des dessins violents ont été retrouvés au domicile d’Aiden Fucci.

Les documents ont révélé que la police avait trouvé des vêtements et des baskets ensanglantés dans la chambre de Fucci après la mort de Bailey.

Ils auraient également trouvé des « dessins de nature violente » avec un « élément satanique ». Ces dessins auraient inclus une femme nue avec du sang jaillissant de ses bras. La femme avait des X coupés en rouge sur ses parties intimes.

Des dessins mystérieux ont été trouvés sur le corps de Tristyn Bailey.

Bien qu’un médecin légiste n’ait trouvé aucun signe d’agression sexuelle, il existe des preuves suggérant que Bailey a combattu son agresseur.

Le corps de Bailey aurait également été retrouvé avec le mot « Karma » écrit à la main à l’encre bleue sur sa cheville gauche et un « visage souriant » dessiné sur sa cheville droite. Le rapport n’indique pas comment les notes sont arrivées là.

Les amis d’Aiden Fucci affirment qu’il parlait souvent de meurtre.

Les amis de Fucci ont déclaré aux détectives que l’adolescent exprimait souvent le désir de tuer des gens, « à plusieurs reprises, il voulait tuer quelqu’un en le poignardant ou en lui tranchant la gorge », selon les documents.

Selon le rapport, l’un des amis de Fucci a déclaré aux détectives que Fucci avait dit « s’il devait tuer quelqu’un, cela allait être planifié, il trouverait une personne au hasard marchant la nuit, la traînerait dans les bois et la poignarderait. «

Fucci prétend que Bailey l’a rejeté.

Les documents indiquent que Fucci a déclaré aux enquêteurs qu’il avait embrassé Bailey la nuit de son meurtre, mais elle a rejeté ses avances.

Il aurait ensuite affirmé qu’il l’avait poussée et qu’elle s’était cognée la tête. Il a également ajouté qu’il s’était mis en colère et lui avait dit de « F off » puis est parti.

Le rapport indique également que lorsque la police a dit à l’adolescent que le corps de Bailey avait été retrouvé, Fucci aurait répondu : « Comment est-ce mon problème ? »

Le danger injuste de refuser les avances d’un homme.

Les détails des derniers moments de Bailey évoquent une peur trop familière à de nombreuses femmes et rappellent douloureusement que le simple rejet des avances masculines non désirées peut mettre la vie des femmes et des filles en danger.

Sa mort est le résultat final d’une hypothèse dangereusement sexiste selon laquelle les femmes n’existent que pour le plaisir des hommes, et tout rejet d’avances non désirées les rend sans valeur et méritant la violence.

Ce soi-disant motif de crime violent est odieux et choquant, mais c’est loin d’être une anomalie.

En 2014, Elliot Rodger a assassiné six personnes et en a blessé 13 dans la communauté de l’Université de Californie à Santa Barbara avant de se suicider.

Rodger a détaillé les plans de la tuerie dans un manifeste de 137 pages et une vidéo YouTube, décrivant une « rétribution » pour punir les femmes, les « filles chaudes » en particulier, pour lui avoir refusé la vie sexuelle qu’il disait « mériter ».

En 2016, Jakob Wagner, 18 ans, a abattu deux camarades de classe lors de son bal de promo. Des sources ont relayé un motif possible : « Beaucoup de gens pensent qu’il a fait ça parce que sa petite amie a rompu avec lui. »

Keya Murthy, coach de vie et experte en neurolinguistique basée en Californie, nous dit que les garçons sont conditionnés à se sentir dignes des femmes, sans respecter les limites individuelles des femmes qu’ils poursuivent.

« Ce droit dangereux est une extension du vieux paradigme du ‘les garçons seront des garçons.’ Les livres que les enfants lisent en grandissant, et avec l’avènement des films regardés en grandissant, montrent qu’une fille est impuissante et a besoin d’être sauvée par un prince qui l’embrasse », nous dit-elle.

La mort de Bailey complique la responsabilité de la victime, blâmant de nombreux survivants d’agressions lorsqu’on leur dit de simplement nier les avances ou de s’exprimer dans des situations inconfortables.

« Les femmes qui » disent simplement non » pourraient dire non à un meurtrier déguisé en prince et elle ne le sait pas », ajoute Murthy.

Le rejet de Fucci par Bailey était la condamnation à mort que beaucoup de femmes craignent dans leurs interactions quotidiennes avec des hommes contrôlants et autorisés, et montre comment la violence contre les femmes ne peut être terminée qu’en rééduquant les hommes plutôt qu’en s’attendant à ce que les femmes repoussent les avances indésirables.

