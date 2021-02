De nouvelles photos montrent la place de Kristen Stewart sur le portrait de la princesse Diana

Nous voyons double – encore!

Un mois seulement après que les fans ont eu leur premier aperçu époustouflant de Kristen Stewart en tant que défunte princesse royale bien-aimée Diana, de nouvelles photos du tournage de «Spencer» révèlent que la transformation de la star reste parfaite.

Double prise: Kristen Stewart sur le tournage de « Spencer » en 2021, et Princess Diana à Portsmouth, en Angleterre, en 1989. us.avalon.red/Getty Images

Les photos fraîches ont été prises à Dülmen, en Allemagne, où le biopic très attendu est actuellement en cours de tournage, et elles montrent l’ancien acteur de «Twilight Saga» dans une blonde bien coiffée Diana do et un choix de mode audacieux et à carreaux.

Le look semble être une copie fidèle de celui que l’ancienne princesse de Galles portait lors d’une visite à Portsmouth, en Angleterre, en 1989, jusqu’aux épaulettes et aux boucles d’oreilles en perles surdimensionnées. Cependant, en ce qui concerne les chaussures, Stewart n’a pas gardé ses pieds dans le caractère.

Kristen Stewart est vue entre deux prises sur le tournage de « Spencer ». Sebastian El-Saqqa / us.avalon.red

Alors que Diana a associé son ensemble élégant avec des escarpins rouges, Stewart a opté pour le confort entre les prises, en portant des baskets à la place.

Même si les photos semblent refléter le style de la fin des années 80 de Diana, il est peu probable que la scène soit destinée à représenter le moment royal exact qui a inspiré le look. C’est parce que «Spencer», qui tire son titre du nom de jeune fille de Diana, est sur le point de couvrir un seul week-end très important dans sa vie – un week-end qui a eu lieu au début des années 90.

L’histoire reviendra pour donner au public un aperçu de l’un des derniers voyages de Diana dans le domaine de la reine à Sandringham pour Noël. En particulier, il couvre la période au cours de laquelle elle a décidé que son mariage troublé avec le prince Charles était proche de sa fin.

« C’est un effort pénible pour elle de revenir à elle-même, alors que Diana s’efforce de conserver ce que le nom de Spencer signifie pour elle », a déclaré Stewart à Deadline à propos du film en janvier.

Diana et le prince de Galles se sont mariés en 1981 et se sont séparés en 1992 avant de divorcer définitivement en 1996. Un an après le divorce, la femme de 36 ans, connue sous le nom de «princesse du peuple», est décédée des suites de ses blessures. dans un accident de voiture à Paris.

En janvier, Neon a officiellement publié le premier regard sur Stewart en tant que princesse de Galles dans «Spencer». Néon

Peu de temps après la publication de la nouvelle du casting pour «Spencer» l’année dernière, Stewart a déclaré à un magazine que capturer l’accent de Diana serait «intimidant comme tout l’enfer», et alors que les observateurs royaux devront attendre la première bande-annonce avant de pouvoir en juger, le 30 -year-old a déjà prouvé que capturer son apparence n’était pas du tout un problème pour elle.