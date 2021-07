De nouvelles photos de Tom Holland et Zendaya à un rendez-vous confirment la romance

Les réseaux sociaux ont explosé vendredi lorsque les images que les fans attendaient sont arrivées : Tom Holland et Zendaya s’embrassent. La nouveauté a été très bien accueillie par leurs adeptes, car ils sont considérés aujourd’hui parmi les artistes les plus appréciés d’Hollywood. En plus de ce que nous avons vu il y a quelques jours, de nouvelles photos sont apparues qui confirment une fois de plus la romance.

Les interprètes se sont rencontrés en 2016 sur le tournage de Spider-Man : Retrouvailles, lorsqu’ils ont été choisis par Kevin Feige, président de Marvel Cinematic Universe, pour incarner Peter Parker et MJ. De là, ils ont officialisé une amitié qui a plus d’une fois été confondue avec une liaison, comme celle qu’ils ont vécue à cette époque, puisqu’ils ont été vus ensemble depuis longtemps.

« Je ne suis pas un homme de relations, je ne suis pas du tout du genre éphémère »Tom avait déclaré à l’époque, essayant de dissiper tout commentaire. C’est pourquoi On pense qu’ils sont ensemble depuis longtemps sans que nous le sachions, et un indice qui nous rapproche de cette certitude était le message affectueux de Zendaya à son anniversaire.. Enfin, les caméras de Sixième page Ils étaient au bon moment et ils ont pris l’exclusivité.

Ce n’est pas tout. Après avoir été vus en train de s’embrasser dans une voiture, les deux se sont rendus à un rendez-vous dans un endroit thaïlandais., près d’Universal Studios, juste à l’extérieur du centre-ville de Los Angeles. Cette fois c’était le milieu TMZ qui a obtenu les nouveaux records et Des témoins oculaires assurent qu’ils sont arrivés séparément sur le site, chacun avec leurs masques anti Covid-19, afin de faire profil bas. Regarde les photos!

De cette façon, ils ont tous deux respecté la tradition de Homme araignée, comme cela s’est produit avec Tobey Maguire et Andrew Garfield pour avoir eu une liaison avec leurs partenaires de fiction. Pour le moment ni l’un ni l’autre Tom Holland ni Zendaya ont fait référence à leur romance, mais avec « Pas de chemin à la maison » à l’approche des salles le 17 décembre, ils doivent apparaître publiquement pour promouvoir le film et seront sûrement consultés par la parade nuptiale.