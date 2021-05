Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​ébranlé la scène artistique hollywoodienne fin avril lorsqu’ils ont été photographiés à nouveau ensemble à Los Angeles. Les acteurs se fréquentaient il y a 17 ans et après la séparation de JLo d’Alex Rodríguez, ils se sont revus pour recommencer. Les toutes nouvelles photos montrent que le couple est intact et ils n’ont pas perdu de temps à reconstruire leur relation.

Avec Affleck et Lopez single, Page Six a les photos à couper le souffle de tout le monde. Le site a capturé l’acteur sortant du camion de son collègue, qui était dans le véhicule avec d’autres personnes. De plus, les informations recueillies par les médias parlent de plus de rencontres. Au fil des jours, la réconciliation s’est confirmée et maintenant les artistes n’ont plus aucun problème à se montrer en public.

(Page six)



Le même médium a publié plus de photos cette semaine à propos du temps que les stars de cinéma passent ensemble Miami. Ils ont tous deux été vus très détendus, faisant de l’exercice et profitant des températures élevées. Ils sont très à l’aise car, comme le rapporte le NY Post, le loyer du manoir où ils séjournent est d’environ 130 mille dollars par mois.

De nouvelles photos de Jennifer Lopez et Ben Affleck prouvent que le couple est intact

(Page six)



(Page six)



Avec ces images, il a été confirmé que la réunion d’avril n’était pas une coïncidence et qu’ils sont revenus pour recommencer. Désormais, ils sont victimes des paparazzi qui les suivent pour obtenir le moindre témoignage de cette relation médiatique.

L’attente est si grande de suivre les traces du couple qui aux États-Unis a été baptisé comme Bennifer 2.0. Une version moderne de la fréquentation qu’ils avaient tous les deux depuis 2002, quand ils se sont rencontrés sur le plateau de Gigli jusqu’en 2004, ils ont rompu. Le retour est célébré par les fans car un sondage Spoiler a montré que 62% il aime l’idée de les voir ensemble.