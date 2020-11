De nouvelles photos de Black Widow révèlent OT Fagbenle en tant qu’ancien collègue du SHIELD de Natasha

Plusieurs nouvelles images du livre récemment publié, Black Widow de Marvel: le film spécial officiel, sont apparus en ligne et nous donnent un aperçu de Le conte de la servante Le personnage quelque peu mystérieux de l’acteur OT Fagbenle, Rick Mason. Mason a été décrit comme un allié du passé de Natasha Romanoff avec le SHIELD qui a un intérêt romantique pour elle, ce qui est bien beau, mais beaucoup pensent qu’il deviendra Taskmaster, le méchant de la pièce dans Veuve noire.

ce sont les dernières photos du livre, autant les poster! (spoilers) #veuve noirepic.twitter.com/UgLAGdkA3p – nessa (@yelenabarnes_) 1 novembre 2020

Taskmaster est actuellement encore plus mystérieuse que Mason, ce qui en a conduit beaucoup à faire le lien. Taskmaster étudie le style de combat de ses adversaires afin de les imiter et d’apprendre à l’utiliser contre eux, avec des spéculations rampantes selon lesquelles le méchant masqué sera l’alter ego de Mason.

Le reste des images représente le reste de la distribution talentueuse qui a principalement l’air intense et debout dans des poses de combat, y compris le favori de Stranger Things, David Harbour, qui est vu en train de prendre deux prisonniers costauds dans une prison russe enneigée.

Veuve noire fournira un aperçu des origines de l’un des Avengers fondateurs. À la naissance, la veuve noire, alias Natasha Romanova, est confiée au KGB, où elle est préparée pour devenir l’agent ultime. Lorsque l’URSS éclate, le gouvernement tente de la tuer, avant que l’action ne se déplace vers l’actuel New York, où elle travaille maintenant comme agent indépendant. Maintenant, Natasha Romanoff se retrouve soudainement seule et obligée de faire face à une conspiration dangereuse liée à son passé. Poursuivi par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Romanoff doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne une Vengeur.

Aux côtés de OT Fagbenle, Veuve noire stars Scarlet Johansson reprenant le rôle de Natasha Romanoff AKA Black Widow, Midsommar’s Florence Pugh comme Yelena Belova, Choses étranges star David Harbour comme Alexei Shostakov / Red Guardian, Avengers: Endgame’s William Hurt comme Thaddeus Ross, Les défunts Ray Winstone comme Dreykov, et Les favoris Rachel Weisz comme Melina Vostokoff.

Avec le Veuve noire film à venir après le sacrifice du personnage dans Avengers: Fin de partie, Les fans de Marvel se demandent ce que l’avenir du personnage pourrait nous réserver, Scarlett Johansson espérant que la franchise sera reprise et dirigée par le personnage de Florence Pugh, Yelena Belova. «J’ai vraiment ressenti cela dès le début», dit Scarlett Johansson lorsqu’on lui a demandé de transmettre le Veuve noire Nom. «Elle est complètement seule. Elle est forte et différente. Elle est si différente de Natasha.

Après un gros remaniement, Veuve noire devrait maintenant ouvrir le 7 mai 2021, plus d’un an après sa sortie prévue initialement. Black Widow’s la nouvelle date a entraîné le repoussement de toute la gamme Marvel, avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux déplacé de sa date de sortie du 7 mai 2021 au 9 juillet 2021. Éternels, qui était censé suivre Veuve noire se déplace du 12 février 2021 au 5 novembre 2021.

Marvel’s Black Widow: Le livre spécial du film officiel est maintenant disponible aux États-Unis et au Canada et devrait sortir au Royaume-Uni le mois prochain. Ces images nous parviennent grâce à Utilisateur Twitter @ yelenabarnes_.

Sujets: Black Widow