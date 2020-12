De nouvelles informations révèlent des modèles de podcast en Inde – Spotify

Dans ce monde 24/7, les gens se sentent souvent dépassés par le temps. Comment équilibrez-vous votre emploi du temps avec les choses que vous voulez faire et ce qui est nécessaire? Pour mieux comprendre comment les gens passent leurs journées, Spotify a mené une enquête avec YouGov * en Inde.

Les résultats de l’enquête de novembre 2020 ont révélé que 46% des répondants estimaient ne disposer que d’un peu de temps, voire pas du tout, pour faire les choses qu’ils aimaient. Et près des deux tiers des répondants ont souhaité avoir plus de temps pour des activités telles que le divertissement général, la détente ou l’apprentissage de nouvelles choses.

L’écoute de podcast se développe en Inde, et ce média est un excellent moyen pour les auditeurs de découvrir le contenu enrichissant et divertissant qu’ils souhaitent. Que ce soit dans la voiture, en cuisine, en faisant de l’exercice ou en effectuant des tâches ménagères, avec les podcasts, il est également possible de profiter de ce temps pour écouter une histoire fascinante, se tenir au courant des nouvelles, rire ou apprendre quelque chose de nouveau. Voici quelques autres choses que nous avons apprises dans l’enquête:

En gardant ces résultats à l’esprit, nous avons cherché à voir quelles émissions les auditeurs indiens étaient les plus attirés sur Spotify en 2020. Enveloppé , qui examine ce que les auditeurs ont apprécié au cours de l’année écoulée, montre que les tendances d’écoute des podcasts du pays correspondent étroitement aux résultats de l’enquête YouGov: les Indiens préfèrent un contenu inspirant qui leur apprend quelque chose de nouveau. Jetez un œil à quelques autres tendances d’écoute que nous avons vues sur Spotify en Inde:

Alors que Spotify est présent en Inde depuis 2019, certains de nos auditeurs ont exploré leur premier podcast cette année. Pour ce groupe, les genres les plus populaires étaient les arts et le divertissement, l’éducation et le style de vie et la santé. Vous ne savez pas par où commencer? Essayez notre meilleur podcast Spotify Original en Inde, Maha Bharat avec Dhruv Rathee.

* Tous les chiffres, sauf indication contraire, proviennent de YouGov Singapore Pte Ltd. La taille totale de l’échantillon était de 1 035 adultes. Le travail de terrain a été entrepris en novembre 2020. L’enquête a été réalisée en ligne. Les chiffres ont été pondérés et sont représentatifs de tous les adultes indiens (âgés de 18 ans et plus) à l’échelle nationale.