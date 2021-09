De nouvelles images #ReleaseTheAyerCut montrent Joker et son équipage masqué dans Original Suicide Squad

Bien qu’il n’ait jamais tout à fait recueilli le volume de #ReleaseTheSnyderCut, il y a eu un élan croissant des fans pour que Warner Bros cède à nouveau à la pression du public et libère la coupe de David Ayer de son Escouade Suicide. Pas pour ajouter de l’huile sur le feu, mais Ayer a utilisé ce week-end son compte Instagram pour diffuser furtivement des images inédites de ce qui est devenu affectueusement et prédictivement connu sous le nom de » They Ayer Cut » de la première itération du groupe hétéroclite de criminels. sorties écran. Alors qu’Ayer a beaucoup soutenu le nouveau projet de James Gunn Escouade Suicide film, il semble que le réalisateur n’ait pas tout à fait renoncé à avoir la coupe définitive de sa propre prise de vue sur les écrans à un moment donné.

Si Ayer avait été autorisé à faire ce qu’il voulait, il a déjà été rapporté par la star du film Jared Leto, que le réalisateur avait à l’origine beaucoup plus d’histoires de Joker dans le film, à tel point qu’il a reflété dans une interview qu’il y aurait eu suffisamment de séquences coupées pour avoir fait un film dérivé de Joker et Harley Quinn complètement séparé. Les deux images partagées par Ayer sont liées à cet aspect de ce que sa coupe aurait montré, l’une présentant uniquement le point de vue de Leto sur le prince clown de Gotham, et l’autre donnant un aperçu du gang connu sous le nom de Goat-Head Priest, qui étaient responsables de faire sortir Joker de l’asile d’Arkham avant les événements du film.

« J’ai mis ma vie dans Suicide Squad », a récemment écrit Ayer à propos du film. « J’ai fait quelque chose d’incroyable. Ma coupe est un voyage complexe et émotionnel avec de mauvaises personnes qui sont merdiques et rejetées (un thème qui résonne dans mon âme). La coupe en studio n’est pas mon film. Relisez cela. Et ma coupe n’est pas la coupe du réalisateur de 10 semaines – c’est un montage pleinement mature de Lee Smith debout sur l’incroyable travail de John Gilroy. C’est tout le score brillant de Steven Price, sans une seule chanson radio dans le tout. Il a des arcs de personnages traditionnels, des performances étonnantes , une résolution solide du troisième acte. Une poignée de personnes l’ont vue. «

Tout cela vous fait vous sentir mal pour Ayer, qui aime clairement la version du film qu’il voulait sortir, mais avec Warner Bros. ayant déjà rejeté l’idée de sortir sa version alternative, est-ce tout à l’heure un vœu pieux, ou pourrait-il y avoir un autre changement de cœur à venir dans le futur. Chez Zack Snyder Ligue des justiciers ayant été un énorme succès en streaming, et maintenant également pris d’assaut les ventes physiques lors de sa sortie sur disque, une sortie de La coupe d’Ayer être une valeur sûre pour le studio ?

De retour en août, Escouade Suicide producteur Charles Roven a parlé de la version du réalisateur du film, et a dit Le journaliste hollywoodien que les deux versions du film ont été jouées pour un public test et qu’elles ont toutes les deux eu la même réaction. « Ce qui est intéressant, c’est que lorsque nous avons testé la version Ayer – pour être honnête, je ne peux pas m’asseoir ici et me rappeler comment nous sommes arrivés à cette version modifiée, qui éditait cette version modifiée – mais ce n’était pas Lee. C’était quelqu’un d’autres qui sont entrés. La version studio était également composée d’éditeurs différents. Nous avons testé les deux versions. Ils ont testé exactement les mêmes. » Il a continué en disant: « Parce qu’ils ont testé exactement la même chose, David et le studio et nous-mêmes, c’est-à-dire Rich et moi et les chefs de DC à l’époque – Jon Berg et Geoff Johns – nous nous sommes tous assis dans une pièce et avons essayé de monter avec ce qui serait le meilleur des deux versions. De toute évidence, le film a apporté un très bon changement. Le public l’a suffisamment aimé pour que nous voulions faire une suite. Mais ce n’était certainement pas la vision exacte de David, et c’est définitivement n’était pas la vision exacte du studio. »

Cependant, comme cela a été vu avec un certain nombre de « coupes perdues » au fil des ans, si vous gardez ces versions légendaires cachées aux fans, lorsqu’elles sont finalement vues sous une forme ou une autre, elles peuvent revitaliser toute une franchise et, comme l’a dit Roven. , faites un très bon changement dans le processus. celui de James Gunn La brigade suicide est actuellement disponible à l’achat et à la location en numérique, les versions physiques étant attendues le 26 octobre.